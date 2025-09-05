La empresa Dakota Pacific todavía va a seguir con el proyecto después de que el condado de Summit quitó la aprobación

El Consejo del condado de Summit cerró el tema de una decisión polémica el 3 de septiembre, votando para revocar la aprobación original de un desarrollo planeado para la zona Kimball Junction.

Pero como dijo un juez la semana pasada, eso no cambia la “realidad práctica” que el desarrollador Bienes Raíces Dakota Pacific todavía puede construir su proyecto de viviendas al lado del edificio de la empresa Skullcandy.

Eso es debido a una nueva ley del estado que, según la decisión del juez el 26 de agosto , “proveyó el mismo uso y cambios a la zonificación … y limitó al condado a un papel meramente administrativo.”

La Ley 26 del Senado requiere que el personal del condado, no el consejo, apruebe el desarrollo de la empresa Dakota Pacific. Hizo que la aprobación del condado de diciembre fuera irrelevante y debilitó un referéndum ciudadano que quería poner el proyecto sobre la boleta.

El vicedirector Canice Harte dijo que el consejo recibió varios correos electrónicos pidiendo que derogaran la ordenanza esta semana.

Pero le preocupaba que algunos votantes pensaran que quitar la ordenanza bloquearía el desarrollo. Dijo que no era el caso.

“Es importante que las personas sepan que la Ley 26 del Senado realmente metió este proyecto con un cambio de zonificación. Sin importar lo que hicimos con [la ordenanza del condado], la Ley 26 del Senado prevalece,” dijo en el segmento de las noticias de KPCW “Hora de Noticias Locales” el 4 de septiembre.

Los partidarios del referéndum han sugerido retar la constitucionalidad de la Ley 26 del Senado.

La empresa de bienes raíces Dakota Pacific El desarrollo no ocurriría a lo largo de la calle Olympic Parkway. Mayormente pasaría cerca de la calle Tech Center Drive.

El desarrollo que está en el centro de la controversia incluye 725 unidades de viviendas en la zona Kimball Junction del oeste – la mitad apartada para la fuerza laboral – y una asociación público-privada. La asociación con el condado de Summit involucra expandir el Centro de Tránsito de la zona Kimball Junction y 160 unidades adicionales de viviendas asequibles.

Las principales preocupaciones de los residentes han sido el posible aumento de tráfico en el área y la asunción de la mayor parte del costo de la asociación público-privado.

Artículo traducido por Jonás Wright.