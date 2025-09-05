Heber hace una lluvia de ideas para la calle futura ‘C Street’, que será enfocada en los peatones

El camino peatonal correría a media cuadra al oeste de la calle Main Street, entre las calles Center Street y 200 South. Es parte de la meta de Heber de convertir el centro en un destino para locales y visitantes.

Con el tiempo, los líderes dicen que quieren tener mesas al aire libre y negocios pequeños en esa sección, parecido a la calle Pearl Street en Boulder, Colorado.

El director de desarrollo de la comunidad de Heber City, Tony Kohler, dijo que desarrollar la calle C Street va a requerir varias decisiones del concejo municipal, incluyendo normas arquitectónicas, la preservación de edificios históricos y limitar los usos aprobados a “comercio especializado y restaurantes.”

En la reunión del concejo municipal el 2 de septiembre, Kohler dijo que la calle C Street no comenzará hasta que algún dueño de propiedad quiera hacer cambios dentro de esas dos cuadras.

“La zona de superposición no aplicaría hasta que alguien reurbanice o agregue nuevos pies cuadrados,” dijo él. “Quisiéramos tener un proceso centrado en los dueños de la propiedad.”

Dijo que quiere que todos los que poseen propiedad dentro de esa área se sientan involucrados y entendidos.

“Yo sé que hay algunos dueños de propiedad que se sientan presionados porque la ciudad está empujando, empujando, empujando, y que no hayan podido dar su opinión,” dijo él. “Así que, me gustaría que esto incluyera a los dueños de propiedad.”

La ciudad también está considerando contratar a un consultante para ayudar con la visión general del corredor peatonal.

Kohler dijo que cree que es clave que la ciudad conozca su plan antes de empezar a platicar con cualquier desarrollador.

“Nos estamos emocionando por esas dos cuadras, y no quiero que la comunidad de desarrolladores nos controle y nos haga cometer errores,” dijo él. “Creo que estamos atrasados, y quiero adelantarnos para que les entreguemos a los desarrolladores lo que queremos ver.”

El concejo municipal platicó sobre implementar una moratoria de seis a 12 meses en el desarrollo de esas dos cuadras hasta que el plan general esté finalizado.

Heber va a agregar una pequeña zona de superposición para el área, con requisitos como construcción de ladrillo y pago en lugar de estacionamiento en el lugar.

Entonces, cualquier desarrollador que quiera hacer cambios dentro de la zona de superposición debe cumplir con los planes de la calle C Street de la ciudad. La calle en sí sería propiedad de Heber.

No se tomaron decisiones formales el martes, pero los planeadores municipales van a empezar a contactar a consultantes que podrían darle forma a su visión de la calle C Street. También van a investigar subvenciones que podrían pagar por el diseño del corredor.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW. Para una lista completa(en inglés), haz clic aquí .

Artículo traducido por Jonás Wright.