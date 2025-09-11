Kamas añade unidades de alquiler a la ley municipal que fomenta la vivienda asequible

El consejo de la ciudad añadió unidades de alquiler a su ordenanza de vivienda de ingresos moderados el 9 de septiembre en una votación de 4 a 1.

El concejal David Darcey describió la ordenanza como una "zanahoria" para los promotores.

Les permite construir más viviendas en lotes más pequeños de lo que la zonificación normalmente permitiría, si las viviendas adicionales se reservan para personas que ganan el 80% o menos del ingreso medio de Kamas.

Anteriormente, la vivienda tenía que ser ocupada por el propietario, pero la decisión del martes también permite alquileres asequibles.

El ingreso medio de los hogares en Kamas en 2023 fue de unos $90,000. En el condado de Summit, fue de $132,000 y sigue creciendo .

La concejala Jessica Bateman tenía reservas, preguntándose si los promotores no traerían sus proyectos a Kamas si las restricciones de ingresos en la ordenanza fueran demasiado bajas. Pero finalmente votó "sí" para añadir los alquileres a la ordenanza.

“Ayúdenme a entender si es peor no tener el desarrollo porque no pudieron cumplir con el estándar o cobrar alquileres demasiado altos que la gente no puede pagar”, dijo el alcalde Matt McCormick durante la discusión. “De cualquier manera, la vivienda no está disponible para esas personas a las que intentamos ayudar”.

La concejala Monica Blazzard fue el voto disidente.

“Realmente vería con malos ojos que la ciudad me dijera: 'Ok, tienes una propiedad de alquiler, ahora necesitas hacerla asequible para esta persona'. Ese es mi negocio, esa es mi fuente de ingresos, ese es mi arduo trabajo”, dijo anteriormente en la discusión.

Otros funcionarios luego aclararon que solo se requiere si un promotor quiere obtener una "densidad adicional". Eso significa que los propietarios de terrenos pueden optar por ofrecer viviendas asequibles adicionales en su lote.

La medida de vivienda de ingresos moderados de Kamas es una forma de lo que se llama zonificación inclusiva voluntaria . El consejo podrá revisar en el futuro basándose en las preocupaciones de Bateman sobre si los promotores podrán hacer que los proyectos sean viables.

Artículo traducido por Connor Hollison