La maestra de Park City, Joanna Andres, es la Maestra del Año 2026 de Utah

La maestra de estudios sociales de la Escuela Secundaria de Park City, Joanna Andres, hizo historia en el Distrito Escolar de Park City en abril: fue la primera en ganar los premios a la Educadora Excelente, elegidos por el personal y los estudiantes . El programa anual de la Fundación Educativa de Park City reconoce a los maestros que impactan positivamente en su comunidad escolar y en sus estudiantes.

Andres hizo historia en el distrito de nuevo la semana pasada al ser la primera educadora del distrito en ser galardonada como Maestra del Año de Utah .

“Fue un gran shock. Fue enorme”, dijo Andres. “Los otros cuatro finalistas son una fuerza a tener en cuenta”.

La maestra de educación especial Aston (Rai) Pattison del Distrito Escolar de Granite fue otra finalista que, según Andres, organiza una campaña en GoFundMe para llevar a sus estudiantes de excursión.

Andres dijo que el finalista y maestro de historia de EE.UU. en chino y de Advanced Placement, Aaron Andersen del Distrito Escolar de Alpine, también organiza un festival anual del Año Nuevo chino, y la maestra de primer grado Markay Anderson del Distrito Escolar de Uintah enseña a sus estudiantes en español.

El cuarto finalista fue el Dr. Joseph Kozlowski, quien enseña a estudiantes de segundo grado y universitarios en la Universidad Estatal de Utah.

“Era un grupo de personas tan diverso, y tienen un conjunto de habilidades tan increíble en su propia pequeña sección del universo educativo, y no me lo esperaba. De verdad que no”, dijo Andres.

Pero el director de la Escuela Secundaria de Park City, Caleb Fine, y la superintendente Lyndsay Huntsman no se sorprendieron. Huntsman dijo que Andres es muy proactiva y siempre busca hacer lo mejor para los estudiantes.

Dijo que Andres también ha transformado el curso de AP Government, con el 88% de los estudiantes aprobando el examen y 32 recibiendo un 5 de 5.

“Entienden sus expectativas, siguen rutinas, y el discurso académico que tiene lugar en su salón de clases es inigualable”, dijo Huntsman. “No puedo pensar en una persona que lo merezca más”.

Andres dijo que su salón de clases es de naturaleza muy colaborativa. Los estudiantes trabajan en equipos y obtienen puntos por profesionalismo y participación. Pero el propósito principal es que los estudiantes se involucren y discutan lo que sucede en el gobierno y la política, incluso si no están de acuerdo entre sí.

Para enfatizar el punto, Andres dijo que recientemente imprimió y enmarcó una foto de los exjueces de la Corte Suprema Antonin Scalia y Ruth Bader Ginsburg. Dijo que aunque la pareja estaba en lados opuestos del espectro ideológico, seguían siendo amigos cercanos, incluso yendo de viaje juntos.

“Ese es un recordatorio para ellos de que ese es su trabajo”, dijo Andres. “Está bien sentirse incómodo. Está bien escuchar ideas diferentes. Pero al final del día, lo que deben hacer es darse cuenta de que lo que tienen en común es su humanidad y su constitución”.

Y a los estudiantes les gusta el discurso. Andres dijo que compartió testimonios de estudiantes durante el proceso de entrevista para convertirse en Maestra del Año de Utah. Incluían cosas como: “La clase restauró mi fe en la democracia”, y “Ahora sé que puedo tener conversaciones con personas cuyas ideas desprecio, y no tengo que despreciarlos a ellos”.

Como Maestra del Año 2026 de Utah, Andres dijo que tiene el privilegio de completar un año de servicio. Dijo que planea visitar distritos escolares en todo el estado para celebrar a los maestros líderes. Andres también quiere llevar consigo a miembros de la Junta Estatal de Utah y a legisladores para que puedan ver a los maestros de Utah en acción.

Andres también pasará a representar a Utah en el programa Nacional de Maestros del Año.

Artículo traducido por Connor Hollison