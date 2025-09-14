El Consejo de la Ciudad de Park City está abierto a un edificio de 4 pisos en el distrito de Bonanza Park

El Consejo de la Ciudad de Park City continúa perfeccionando los planes con Brinshore Development, la firma seleccionada para construir el tan esperado proyecto de uso mixto en la intersección de Kearns Boulevard y Bonanza Drive.

En una reunión del 5 de septiembre, Brinshore presentó un plan del sitio para los cinco acres, con aproximadamente el 70% de ellos como espacio público abierto. Según el concepto, seis edificios se distribuyen por el perímetro, con grandes espacios verdes en el centro que podrían usarse para eventos.

Brinshore Development El plan del sitio discutido el 5 de septiembre.

El promotor concibe una cafetería en la esquina noreste del sitio, donde hoy se encuentra la antigua gasolinera Maverik.

En el otro extremo de la propiedad, a lo largo de Munchkin Road, han sugerido un restaurante de estilo “brew pub” con un patio.

El concejal Ed Parigian dijo que le gustaría ver algunos restaurantes más pequeños que ofrezcan opciones fáciles para llevar.

El consejo se decidió por un edificio de cuatro pisos en la esquina suroeste, un piso más alto de lo que se ha permitido históricamente en la zona. Las cinco estructuras restantes serían de tres pisos. Con esa distribución, el promotor dijo que podría albergar alrededor de 115 unidades de vivienda en el proyecto.

Sin embargo, los concejales pidieron ver representaciones más detalladas antes de tomar una decisión final.

Además de la vivienda, el consejo ha discutido una amplia gama de usos para el espacio de construcción restante, incluyendo comercio minorista, un campus satélite universitario, cuidado infantil y espacio para organizaciones artísticas y sin fines de lucro.

Otras comodidades podrían incluir un pequeño anfiteatro, arte público, senderos de uso múltiple y un área de juegos con chorros de agua.

El promotor propuso alrededor de 300 plazas de estacionamiento subterráneo. Sin embargo, el concejal Jeremy Rubell propuso construir cerca de 500 plazas para captar más vehículos que se dirigen a Old Town o a las estaciones de esquí.

El plan del sitio aún no se ha finalizado. La sesión de trabajo final del consejo de la ciudad con Brinshore es el 24 de septiembre.

El municipio de Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Cuando apoyas a KPCW, apoyas las noticias locales que son importantes para nuestra comunidad. Mantén las noticias locales. Dona ahora durante la campaña de donación de KPCW .

Artículo traducido por Connor Hollison