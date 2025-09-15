El Servicio Forestal sigue en alerta a pesar de la finalización del incendio de Beulah

El incendio de Beulah, ubicado a unas 30 millas al sur de Evanston, Wyoming, en las montañas Uinta, ha quemado más de 5,700 acres y está completado en un 96%.

Los funcionarios de bomberos han medido el progreso como “finalización” en lugar del más conocido “contención” . Eso se debe a que el incendio estaba ardiendo en un terreno empinado y peligroso, lo que dificultaba el establecimiento de un perímetro alrededor de las llamas.

Hasta el 12 de septiembre, Brenda Bushnell del Servicio Forestal de EE.UU. dijo que había alrededor de 40 personas en el lugar, una cifra significativamente menor a las 700 cuando el incendio alcanzó su punto máximo.

Bushnell dijo que las temperaturas más frescas y las lluvias recientes ayudaron a frenar el incendio forestal.

“Nuestro peligro de incendio ha bajado a moderado”, dijo en “Local News Hour” de KPCW el 12 de septiembre. “Pudimos levantar las restricciones de incendio para que la gente pueda ir y hacer sus fogatas, pero todavía estamos vigilando las áreas. En los últimos dos años, hemos tenido incendios que comenzaron más tarde en la temporada de lo que normalmente esperamos... porque realmente podríamos seguir teniendo incendios durante el próximo mes o mes y medio”.

Bushnell dijo que la carretera North Slope ahora es accesible. El área de Christmas Meadows y la bifurcación este del río Black's Fork también están ahora abiertas al público.

“La bifurcación este del Bear [River] y la bifurcación oeste del Blacks Fork [River], y el área intermedia, todavía están cerradas”, dijo. “Esa es la huella real de donde ardió el incendio. Esa área seguirá cerrada por un tiempo. Todavía tenemos bomberos en el área que están monitoreando eso”.

Bushnell dijo que cualquiera que haga fogatas debe asegurarse de apagarlas completamente ahogándose con agua.

Dijo que las cuadrillas trabajarán para rehabilitar algunas áreas con tierra, maleza y árboles para prevenir cualquier erosión que pueda resultar debido a las cicatrices de la quema.

Artículo traducido por Connor Hollison