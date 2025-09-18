Kenworthy se retira de la contienda por el Concejo de Park City

John Kenworthy presentó una declaración jurada de retiro en el ayuntamiento el 18 de septiembre, dejando a tres candidatos en la elección del Concejo de Park City de noviembre.

Su nombre aún aparecerá en la boleta porque las boletas para el extranjero ya han sido enviadas por correo, según la registradora de Park City, Michelle Kellogg.

Cualquier voto para Kenworthy no será contado.

La secretaria del condado de Summit planea enviar correos electrónicos a todos los votantes con direcciones de correo electrónico registradas y publicará letreros en los lugares de votación para notificar a los votantes de su retiro. La Municipalidad de Park City también enviará recordatorios en las redes sociales de que se ha retirado.

Los candidatos restantes incluyen a los actuales titulares Tana Toly y Jeremy Rubell, junto con el recién llegado a la política Diego Zegarra.

Kenworthy pasó por poco la elección primaria de agosto, en la que los cuatro principales candidatos avanzaron. Venció a Beth Armstrong por el cuarto puesto por un margen de 25 votos.

Kenworthy ha hecho campaña junto a Rubell y el candidato a la alcaldía Jack Rubin durante toda la elección.

Kenworthy, un ex comisionado de planificación que también presidió la junta de preservación histórica de la ciudad, fue objeto de una controvertida carta al editor publicada el 2 de agosto en The Park Record.

La carta, firmada por funcionarios electos actuales y anteriores, incluida la alcaldesa de Park City, Nann Worel, acusaba a Kenworthy de hacer comentarios misóginos sobre Toly.

En un foro de candidatos días después , Kenworthy llamó a la carta una “operación política de desprestigio” y dijo que la elección había creado un “ambiente tóxico”.

“Entré en esta contienda para ayudar a Park City a centrarse en los hechos, las soluciones y la calidad de vida”, dijo Kenworthy en un comunicado el jueves. “Estoy agradecido a todos los que se ofrecieron como voluntarios, donaron y abrieron sus puertas a conversaciones sobre nuestro futuro. Seguiré trabajando por Park City de manera constructiva y unificadora”.

Kenworthy planea comunicarse directamente con los donantes y devolver todas las contribuciones de campaña, según un comunicado de prensa.

Los formularios de divulgación financiera de agosto muestran que Kenworthy había gastado más de $11,000, la mayor parte de los cuales era su propio dinero.

Los habitantes de Park City elegirán a dos concejales y un alcalde el 4 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison