La demolición de Treasure Mountain Junior High comienza el lunes

Los estudiantes salieron por las puertas de Treasure Mountain Junior High por última vez en junio. Construida en 1982 , la escuela de Kearns Boulevard será demolida para dejar espacio a nuevas instalaciones deportivas .

La superintendente del Distrito Escolar de Park City, Lyndsay Huntsman, dijo que la demolición comenzará el lunes.

“Va a ser un proceso de varias fases”, dijo el jueves en el “Local News Hour” de KPCW . “No va a ser al estilo de Las Vegas, donde un día está y al siguiente ya no. Nos llevará tres semanas completar ese proceso de demolición”.

En lugar de la escuela se construirán dos campos de fútbol y ocho canchas de tenis.

Huntsman dijo que el distrito ya ha proporcionado un aviso requerido de 10 días al Departamento de Calidad Ambiental de Utah. También se ha completado un estudio certificado de asbesto y la fibra mineral será removida antes de que comience la demolición.

Las cuadrillas monitorearán la calidad del aire durante toda la demolición, dijo Huntsman. El área continuará cercada y hay un cañón de agua en el lugar para suprimir el polvo.

Los campos de sóftbol y béisbol de césped artificial están en construcción al este del lote de Treasure.

“Los muros perimetrales de concreto para el césped artificial se están vertiendo actualmente, y la instalación del césped está programada para mediados de octubre, si el tiempo lo permite”, dijo Huntsman.

Una vez terminados, los estudiantes atletas podrán usar los campos durante todo el año, ya que la nieve se puede arar del césped artificial.

Huntsman informa que el proyecto encontró un pequeño obstáculo mientras excavaban las casetas de los campos de béisbol y sóftbol. Las cuadrillas de construcción encontraron más turba, o materia orgánica parcialmente descompuesta, en el área de lo esperado.

La construcción sigue según lo previsto, pero un plan de gestión de suelos tuvo que ser revisado para abordar el problema.

