Los demócratas del condado de Summit nominarán a sheriff interino esta semana

El sheriff Frank Smith se retiró el 5 de septiembre después de servir desde junio de 2023, cuando el entonces sheriff Justin Martinez fue designado como U.S. Marshal para Utah.

Como Smith es demócrata, el Partido Demócrata del Condado de Summit tiene 30 días para presentar un nominado al concejo del condado. Los concejales luego nombrarán a un reemplazo para que sirva el resto del mandato de Smith, que termina el 31 de diciembre de 2026.

La sesión especial de nominación está abierta al público en el Ledges Conference Center de Coalville a partir de las 7 p.m. del 25 de septiembre.

El subjefe Kacey Bates servirá como sheriff interino hasta que se designe a un reemplazo.

Artículo traducido por Connor Hollison