UDOT invita a enviar comentarios sobre los planes para ensanchar la U.S. 40 sur

KPCW | By Grace Doerfler
Published September 23, 2025 at 3:34 PM MDT
UDOT plans to add a traffic light at the intersection of U.S. 40 near the Heber Valley Hospital.
Google Maps
UDOT planea instalar un semáforo en la intersección de la U.S. 40 cerca del Hospital de Heber Valley.

El Departamento de Transporte de Utah planea ensanchar la U.S. 40 sur en el condado de Wasatch, pero primero quiere saber la opinión de los lugareños en una reunión esta semana.

Los planes de UDOT para la U.S. 40 sur incluyen ensanchar la carretera a cinco carriles y agregar arcenes de 12 pies para el tramo desde el cruce con la U.S. 189 hasta Mill Road.

La agencia también instalará un nuevo semáforo en 1500 South, la intersección donde los conductores acceden al Hospital de Heber Valley, el juzgado y la oficina del sheriff del condado de Wasatch.

UDOT dice que estos cambios tienen la intención de mover más tráfico por el área de manera eficiente y mejorar la seguridad.

Los lugareños pueden compartir sus opiniones en una audiencia pública el jueves, 25 de septiembre, a las 5:30 p.m. en el juzgado. Representantes de UDOT estarán allí para responder preguntas sobre el proyecto.

El período de comentarios públicos estará abierto hasta el 9 de octubre. Los residentes pueden enviar un correo electrónico a us40improved@utah.gov para dar su opinión.

El semáforo se instalará este otoño, y el ensanchamiento de la carretera está planeado para la temporada de construcción de 2026.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
See stories by Grace Doerfler