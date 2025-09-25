Torneo anual de hockey en trineo regresa a Park City este fin de semana

El hockey en trineo, también conocido como para hockey sobre hielo, está diseñado para atletas que no pueden jugar al hockey tradicional de pie. Los jugadores se sientan en trineos especialmente diseñados que se deslizan sobre el hielo, usando dos bastones tanto para empujar como para manejar el disco.

El deporte se juega en una pista de tamaño reglamentario, y a los equipos se les permite tener hasta tres jugadores sin discapacidad en el hielo en cualquier momento.

Dave Nicholls, presidente de la Asociación de Hockey en Trineo de Utah y entrenador principal del equipo de hockey en trineo Utah Mammoth, dice que el nivel de competencia es impresionante.

“La mayoría de la gente no se da cuenta de que casi todos los equipos de la NHL también tienen un equipo de hockey en trineo de la NHL”, dijo Nicholls en el “Local News Hour” de KPCW, el martes. “Va a ser bastante emocionante. Es contacto completo, contacto de cuerpo completo, con todo, y esperamos volver con algo de trofeo este fin de semana y ganarlo todo para el equipo de hockey en trineo Utah Mammoth”.

El Utah Mammoth tiene una asociación con la franquicia de Utah de la NHL, la cual, según Nicholls, proporciona camisetas y otras formas de apoyo.

Organizado por la Asociación de Hockey en Trineo de Utah y la Asociación de Bobsled y Deportes Adaptativos de EE. UU., el torneo se llevará a cabo de viernes a domingo en el Park City Ice Arena.

El primer partido del Mammoth es el viernes a las 12:30 p.m., con un segundo enfrentamiento programado para las 6:30 p.m. Los partidos continúan todo el sábado y domingo, con un partido especial de Estrellas programado para el sábado por la noche a las 7 p.m.

“Vamos a tomar dos o tres de los mejores jugadores de cada equipo, mezclarlos, ponerlos en el hielo y ver qué pasa. Realmente, realmente emocionante”, dijo Nicholls.

Las rondas de semifinales del domingo comienzan a las 8:30 a.m., con el partido de campeonato programado para el mediodía.

La entrada es gratuita, pero se alientan las donaciones para ayudar a compensar los costos del torneo.

“El hielo cuesta cuatro o cinco mil”, dijo. “Los árbitros son otros dos o tres mil, así que ya llevamos ocho mil. Así que, realmente estamos buscando identificar algunos patrocinadores adicionales, pero, de nuevo, como una 501(c)3 [organización sin fines de lucro], todo es deducible de impuestos. Sugerimos donaciones de $5 en la entrada. La gente puede pagar eso en efectivo, o tenemos Square, ya sabes, lo que les funcione”.

Más información está en línea . Puedes encontrar el enlace en kpcw.org.

Artículo traducido por Connor Hollison