Sospechoso de enfrentamiento con el SWAT del condado de Summit se enfrenta a un cargo federal

Los fiscales federales anunciaron un séptimo cargo, por separado, contra Abraham Hernandez-Duron, de 40 años, del condado de Salt Lake, en un comunicado de prensa el viernes.

Se le acusa de robo de armas de fuego a un distribuidor autorizado. El delito conlleva una pena de hasta 10 años de prisión federal .

La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Utah presentó originalmente el cargo el 26 de agosto, dos días antes de que los fiscales del condado de Summit presentaran otros seis cargos relacionados con robo y armas .

Hernandez-Duron presuntamente irrumpió en el Park City Gun Club la madrugada del domingo, 24 de agosto, y robó cuatro pistolas y un rifle. Documentos judiciales en el caso del condado de Summit señalan que disparó 15 tiros contra los agentes desde el interior del club de tiro antes de huir a toda velocidad en una furgoneta.

Las autoridades dicen que luego los condujo en una persecución de 4 millas hasta el vecindario de Trailside, donde se enfrentó al equipo SWAT local durante más de una hora.

Hernandez-Duron hizo su comparecencia inicial en la corte federal el miércoles. Debe regresar a la Corte de Distrito del 3er Distrito del Condado de Summit el 10 de octubre.

Artículo traducido por Connor Hollison