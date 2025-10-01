El Partido Republicano (GOP) está en posición de ganar dos escaños en el Consejo del Condado de Summit

Una nueva ley estatal requiere que el Consejo del Condado de Summit haga la transición de un consejo at-large (elegido por todos) a uno con distritos para los cinco escaños.

Esto significa que los residentes, en lugar de votar por los cinco miembros del consejo, elegirán un único representante de su área geográfica.

El 1 de octubre, el consejo, compuesto enteramente por demócratas, tiene programado aprobar un mapa trazado por la Comisión de Distritos del Condado de Summit—compuesta principalmente por los alcaldes del condado—después de una audiencia pública a las 3 p.m. en el Edificio Sheldon Richins.

"Dado que no tenemos la oportunidad de cambiar el mapa de ninguna manera, tomar comentarios públicos es, para mí, parece inútil", dijo el Gerente del Condado Shayne Scott en el programa "Local News Hour" de KPCW el 30 de septiembre. "Pero si las personas quieren venir y hablar sobre la distritalización, específicamente o en general, estamos abiertos a escucharlos".

Haga clic aquí para ver el mapa recomendado.

Si el consejo aprueba el mapa según lo exige la ley aprobada a principios de este año, es probable que el GOP gane dos escaños en el consejo. Esto está respaldado por análisis separados de datos de votantes realizados por KPCW y el analista de datos del Partido Republicano del Condado de Summit, Jimmy May.

Haga clic aquí para ver las hojas de cálculo de datos de votantes de KPCW del primer borrador y los mapas de distritos del consejo recomendados.

Haga clic aquí para ver el Informe de la Mesa General de Precinto de 2024 de la Oficina del Secretario del Condado de Summit.

KPCW examinó los números de registro de votantes precinto por precinto de la Oficina del Secretario del Condado de Summit para comparar el número de votantes registrados demócratas, republicanos y no afiliados.

Sin embargo, la oficina del secretario dice que las afiliaciones partidistas del 65% de los casi 30,000 votantes en el condado no son públicas. Casi 15,000 son "privados" y más de 4,400 son "retenidos".

A diferencia del público y la prensa, los partidos políticos, los candidatos y las entidades gubernamentales tienen acceso al 100% de los datos de afiliación de votantes, aunque a los votantes "retenidos" todavía se les concede el anonimato.

May dijo que los republicanos registrados superan en número a los demócratas al menos 4 a 1 en ambos distritos del consejo del lado este. Pero reconoció que, en Utah, algunas personas se registran como republicanos para votar en las primarias cerradas del GOP. Según May, alrededor de un tercio de los votantes del Condado de Summit no están afiliados.

KPCW también examinó los resultados a nivel de precinto de las dos contiendas impugnadas del Consejo del Condado de Summit en 2024. Los demócratas Roger Armstrong y Megan McKenna derrotaron a los republicanos Tory Welch y Ari Ioannides, respectivamente.

Según los resultados de las votaciones de 2024, los dos distritos propuestos en el lado este parecen ser bastiones republicanos. Ambos candidatos del GOP ganaron los precintos en los distritos del consejo de North Summit y South Summit por unos 1,400 votos. Los márgenes en North Summit fueron de 2 a 1.

Los tres distritos del Condado de Summit occidental son azules. Armstrong ganó los precintos en esos distritos por alrededor de 1,400 votos.

McKenna disfrutó de márgenes más ajustados, obteniendo 1,200 votos más en el distrito occidental de Snyderville Basin y menos de 1,000 votos más en los otros dos.

May dijo que no hay garantías de que un republicano gane un escaño en el consejo en la próxima elección. Pero Ioannides, ahora el presidente local del GOP, dijo que "incluso uno ayudaría". Hizo hincapié en la necesidad de representación geográfica.

"No creo que se trate tanto de qué distritos irán a qué partido", escribió Ioannides a KPCW. "Se trata más de dar una voz a los votantes subrepresentados en el consejo".

KPCW comparó el mapa inicial que la comisión de distritos redactó con el que recomendó al consejo . Entre los dos mapas, los márgenes entre los candidatos republicanos y demócratas no cambiaron en más de unas pocas docenas de votos.

Una vez adoptados, los distritos del consejo del condado sólo serán válidos hasta el Censo de 2030. Será entonces cuando todos los distritos a nivel nacional se volverán a trazar para tener en cuenta los cambios de población.

Artículo traducido por Connor Hollison