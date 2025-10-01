Nuevo plan general de Park City busca abordar los desafíos del transporte

El 25 de septiembre el Consejo Municipal de Park City aprobó por unanimidad un plan general actualizado con cuatro pilares clave. Esos incluyen proteger el carácter de pueblo pequeño, el sentido de comunidad, el entorno natural y la preservación histórica de la ciudad.

Para llevar a cabo esa visión, el plan se centra en cinco temas principales: transporte, carácter de la comunidad, vivienda de ingresos moderados, agua y espacios abiertos, junto con la sostenibilidad.

El documento de 75 páginas proporciona una guía específica para cada uno de esos temas, como priorizar el transporte público, caminar y el uso de bicicletas al tomar decisiones de transporte.

Otros objetivos incluyen priorizar la vivienda para el 15% de la fuerza laboral de la ciudad, y apoyar iniciativas que resulten en una reducción del uso del agua. También recomienda crear un plan integral para las propiedades de propiedad municipal para evaluar las áreas que necesitan mejoras antes de los Juegos de Invierno de 2034.

El plan general se actualizó por última vez en 2014. El plan más reciente añade énfasis a la solución de los problemas de transporte. En una encuesta comunitaria, el 71% de los residentes de Park City dijeron que el tráfico y la congestión son el mayor desafío de Park City.

El plan de planificación también describe objetivos para varios vecindarios de la ciudad. En Quinn’s Junction, la ciudad prevé espacios para venta minorista, oficinas, viviendas y un centro de transporte que capte vehículos fuera de la ciudad.

En la base de Park City Mountain, los objetivos para el desarrollo futuro incluyen viviendas para la fuerza laboral, más infraestructura peatonal y espacios abiertos adicionales para crear áreas comunitarias vibrantes durante el verano.

En el futuro, el departamento de planificación de Park City trabajará con sus juntas y comisiones para recomendar prioridades anuales que satisfagan las necesidades cambiantes de la ciudad.

El plan también guiará las actualizaciones del código de gestión de tierras, las reglas que determinan qué se puede y qué no se puede construir en la ciudad.

Plan general completo

Resumen para el ciudadano

Artículo traducido por Connor Hollison