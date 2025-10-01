© 2025 KPCW

El Condado de Summit reúne a expertos en salud para discutir 'El Aire que Compartimos'

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 1, 2025 at 12:51 PM MDT
the kamas valley is seen from high star ranch in september 2025
Connor Thomas
/
KPCW

El Departamento de Salud del Condado de Summit está convocando a expertos para ayudar a los residentes a comprender cómo la naturaleza, los humanos y un clima cambiante están afectando la calidad del aire de Utah el martes por la noche.

El evento gratuito del departamento de salud contará con expertos en calidad del aire y atención médica de la Universidad de Utah, Intermountain Healthcare y Western Water Assessment. Ellos compartirán formas prácticas en que los residentes pueden proteger su salud.

El evento "El Aire que Compartimos" comienza a las 5:30 p.m. en el Kamas City Event Center.

Los asistentes también participarán en un sorteo para tener la oportunidad de ganar un sensor PurpleAir.

El Departamento de Salud del Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
