El Condado de Summit reúne a expertos en salud para discutir 'El Aire que Compartimos'

El evento gratuito del departamento de salud contará con expertos en calidad del aire y atención médica de la Universidad de Utah, Intermountain Healthcare y Western Water Assessment. Ellos compartirán formas prácticas en que los residentes pueden proteger su salud.

El evento "El Aire que Compartimos" comienza a las 5:30 p.m. en el Kamas City Event Center.

Los asistentes también participarán en un sorteo para tener la oportunidad de ganar un sensor PurpleAir.

