El Silly Sunday Market atrae a miles de personas a Main St. este verano

La directora del mercado, Kate McChesney, describió la temporada como otro éxito, con un clima en su mayoría excelente y multitudes vibrantes cada semana.

"Tuvimos un verano absolutamente hermoso, desde el inicio hasta los últimos tres [domingos] donde tuvimos los colores del otoño explotando", dijo McChesney en el programa "Local News Hour" de KPCW el miércoles. "Hubo un poco de nubosidad, un poco de llovizna, pero la gente simplemente bailó, bebió, comió y compró, y sabes, realmente hicieron que Main Street fuera agradable y vibrante".

Aunque la asistencia disminuyó en comparación con 2024, McChesney dice que la diferencia no fue notable en la calle.

"El estacionamiento de Main Street y Old Town estaba lleno. Richardson Flat estaba lleno. El autobús estaba lleno. El servicio de valet para bicicletas fue fantástico", dijo. "Siempre me sorprende. Incluso a las 10 de la mañana, miro la calle y digo, 'Dios mío, ¿de dónde diablos viene toda esta gente?' Pero se las arreglan, llegan allí".

Más de 140 vendedores participaron esta temporada, con más de 200 en lista de espera. McChesney dice que un proceso de selección ayuda a asegurar una mezcla equilibrada de ofertas y previene una sobresaturación de cualquier tipo de producto.

Los vendedores jóvenes, dice, son siempre bienvenidos.

"Tuvimos una tonelada de vendedores jóvenes", dijo. "Y los vendedores jóvenes siempre entrarán en el sistema. Así que, cuando alguien marca la casilla de vendedor joven, nos aseguraremos de que obtengan algunas fechas, porque esos son realmente nuestro mercado objetivo en este momento. Queremos que entren al mercado para que puedan entender el sentido comercial. Nos hemos asociado con el Condado de Summit con su programa 4H, programa de emprendimiento, para tratar de que muchos de sus jóvenes entren al mercado durante el último par de años".

El impacto económico también es significativo. Los vendedores vendieron alrededor de $1.7 millones en productos este verano.

"Realmente no somos una organización sin fines de lucro que sale y gasta dos, $3 millones en un verdadero informe de impacto económico", dijo McChesney. "Observamos la cantidad de personas que traemos a la calle. Observamos la cantidad de ingresos por impuestos sobre las ventas. Vemos vendedores muy, muy felices y clientes contentos, y sabemos que estamos generando un impacto realmente grande".

El Park Silly Market regresará el próximo verano durante otros 11 domingos. Los vendedores podrán presentar su solicitud después del Holiday Bazaar, que contará con 80 vendedores, y tendrá lugar en el hotel Doubletree/Yarrow del 12 al 1 de diciembre.

Artículo traducido por Connor Hollison