Opositores presentan argumentos para un fallo inmediato sobre la propuesta de ciudad en el condado de Summit

El juez del Tribunal del Tercer Distrito, Matthew Bates, dijo que esperará hasta después del 4 de noviembre para fallar sobre la constitucionalidad de la incorporación de West Hills.

Esto se debe a que, si los 47 votantes dentro de los límites propuestos de 3,600 acres deciden no incorporarse, la controversia en curso sobre la creación de la nueva ciudad al oeste de Kamas podría dejar de ser relevante.

El mes pasado , invitó a los demandantes que buscan detener la ciudad a presentar un último argumento y defender la necesidad de un fallo antes de la elección de noviembre.

La abogada Janet Conway presentó esos documentos judiciales el 26 de septiembre.

LRB Public Finance Advisors Este es el mapa final de los límites propuestos de West Hills. Es de aproximadamente 3,600 acres.

Según Conway, posponer un fallo sobre si West Hills debería ir a votación tiene "impactos negativos por la incertidumbre". Fallar ahora resolvería la incertidumbre y, escribe, es deber de un tribunal resolver las cuestiones relacionadas con las elecciones antes de una votación.

También argumentó que anular una elección de incorporación exitosa causaría problemas prácticos para todos los involucrados.

Pero, si esos argumentos fallan, Conway también está pidiendo a Bates que ordene al secretario del Condado de Summit retrasar el recuento de votos sobre West Hills hasta que él decida si la ciudad está permitida bajo la Constitución de Utah.

Los abogados del patrocinador de la ciudad, el abogado de Salt Lake City, Derek Anderson, tienen 10 días para responder.

La teniente de gobernadora de Utah, Diedre Henderson, también está nombrada como demandada, pero su equipo legal no ha tomado una posición sobre la constitucionalidad de la incorporación. Solo dicen que aplicaron la ley tal como está escrita.

Otro de los abogados de los demandantes, Michael Judd, es accionista de Parsons, Behle & Latimer, que es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison