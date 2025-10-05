© 2025 KPCW

El paso de Guardsman cierra debido a la nieve húmeda

KPCW | By Kristine Weller
Published October 5, 2025 at 12:22 PM MDT
Guardsman Pass closed Saturday, Oct. 4, due to weather conditions.
Utah Department of Transportation
El Paso de Guardsman cerró el sábado 4 de octubre debido a las condiciones meteorológicas.

Alguna de la primera nevada de la temporada cerró el Paso de Guardsman el sábado.

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) informa que estaba cayendo nieve húmeda en la Ruta Estatal 190, que conecta Park City con Big Cottonwood Canyon.

Para mantener la seguridad pública, la carretera fue cerrada alrededor de las 11:30 a.m. del sábado.

Se espera que el Paso de Guardsman reabra el domingo por la mañana. Sin embargo, si el equipo de mantenimiento de UDOT determina que las condiciones aún no son seguras, la carretera estacional permanecerá cerrada.

El viernes, el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service), David Church, dijo a KPCW que un frente frío esperado para el fin de semana en el Wasatch Back podría traer tormentas eléctricas severas aisladas y la primera nieve de la zona.

Es posible la acumulación por encima de los 9,000 pies. Church dijo que hay una probabilidad de 10% a 15% de que caigan copos en el aire en Park City, pero que no se pegará al suelo.

Artículo traducido por Connor Hollison
Kristine Weller
KPCW Reporter
