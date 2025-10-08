© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Nuevos senderos para senderismo y ciclismo se abren a lo largo del Wasatch Back

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 8, 2025 at 2:17 PM MDT
The Utah Olympic Park opened two new trails in October 2025 on West Peak
Utah Olympic Park
El Parque Olímpico de Utah (Utah Olympic Park) abrió dos nuevos senderos en el Pico Oeste en octubre de 2025.

Dos nuevos senderos se abrieron en la Cuenca de Snyderville, en el Pico Oeste del Parque Olímpico de Utah (Utah Olympic Park).

El UOP (Parque Olímpico de Utah) abrió el sendero panorámico para senderismo Sasquatch y el sendero Gold Pedal Mile (Milla del Pedal de Oro), justo a tiempo para ver caer las hojas de otoño.

El Gold Pedal Mile, que es solo de descenso, se puede acceder desde el sendero Moose Puddle.

Las nuevas rutas se abrieron el viernes y están listas para que senderistas y ciclistas las disfruten.

Y la Mountain Trails Foundation y la Wasatch Trails Foundation están cerca de completar el sendero Bonanza to Wow Connector.

El proyecto de 7 millas conecta los condados de Summit y Wasatch a través de un sistema de sendero único cerca de Bonanza Flat. La Mountain Trails Foundation dijo que espera una apertura suave en octubre.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver