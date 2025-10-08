Nuevos senderos para senderismo y ciclismo se abren a lo largo del Wasatch Back

El UOP (Parque Olímpico de Utah) abrió el sendero panorámico para senderismo Sasquatch y el sendero Gold Pedal Mile (Milla del Pedal de Oro), justo a tiempo para ver caer las hojas de otoño.

El Gold Pedal Mile, que es solo de descenso, se puede acceder desde el sendero Moose Puddle.

Las nuevas rutas se abrieron el viernes y están listas para que senderistas y ciclistas las disfruten.

Y la Mountain Trails Foundation y la Wasatch Trails Foundation están cerca de completar el sendero Bonanza to Wow Connector.

El proyecto de 7 millas conecta los condados de Summit y Wasatch a través de un sistema de sendero único cerca de Bonanza Flat. La Mountain Trails Foundation dijo que espera una apertura suave en octubre.

Artículo traducido por Connor Hollison