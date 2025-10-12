Los pases para subir cuestas (uphill passes) del Parque Olímpico de Utah (Utah Olympic Park) salen a la venta este mes

El parque abrió el acceso para subir cuestas (uphill access) al Pico Oeste al público por primera vez el año pasado, vendiendo 400 pases.

El gerente general del Parque Olímpico, Jamie Kimball, dijo que esos pases se agotaron en menos de cinco minutos.

"Este año subiremos a 800 pases", dijo en el programa Local News Hour de KPCW el viernes, 10 de octubre . "Vimos que había mucho espacio para que la gente se dispersara y saliera a la colina y lo experimentara. Así que estamos emocionados de traer eso de vuelta".

Este año, dijo que los titulares de los pases también tendrán pases de acompañante para usar.

Los senderos en el Spence F. Eccles Olympic Mountain Center están abiertos al público de 8 a.m. a 4 p.m. a partir del 1 de enero, pero no incluyen acceso a las pistas de entrenamiento en la montaña.

Kimball dijo que el área es ideal para principiantes que quieren probar sus habilidades y equipo de travesía (backcountry).

Los pases de temporada para subir cuestas saldrán a la venta en línea el 20 de octubre a las 9 a.m.

Artículo traducido por Connor Hollison