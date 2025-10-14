Un tribunal bloquea la votación sobre la nueva ciudad de West Hills en el Valle de Kamas

Menos de un mes antes de la elección del 4 de noviembre, un juez del Tercer Distrito ha detenido una votación sobre la que habría sido la ciudad más nueva del Condado de Summit.

El fallo del juez Matthew Bates del 14 de octubre se alinea con los propietarios de tierras cercanas que se opusieron a la incorporación de "West Hills" entre Kamas y Hideout.

LRB Public Finance Advisors Este es el mapa final de los límites propuestos de West Hills. Es de aproximadamente 3,600 acres.

La decisión representa una inversión de sentido para Bates, quien previamente había dicho que no actuaría hasta después de las elecciones , y solo si los votantes elegían incorporarse.

El fallo se produce después de una súplica final el 1 de octubre por parte de los 10 propietarios de tierras que demandaron para detener la elección, citando el deber del tribunal de resolver los asuntos relacionados con las elecciones antes de una votación. También dijeron que anular una incorporación exitosa después de una elección causaría problemas prácticos para todos los involucrados.

Las boletas ya han sido impresas y enviadas por correo, pero lo que los aproximadamente 47 votantes dentro de los 3,600 acres de los límites propuestos elijan podría ya no importar.

KPCW se ha comunicado con la Oficina del Secretario del Condado de Summit para obtener información sobre qué sucederá con las boletas invalidadas una vez que sean emitidas.

Peter Watkins, portavoz del patrocinador de la ciudad y abogado con sede en Salt Lake, Derek Anderson, dijo que los promotores de la ciudad "están evaluando todas las opciones, incluida una apelación".

El equipo legal de Anderson se opuso a un fallo preelectoral en un documento presentado el 6 de octubre.

"Cualquier fallo que el tribunal pueda emitir ahora seguramente estaría sujeto a una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Utah por una u otra parte", afirman los documentos judiciales.

Uno de los abogados de los demandantes, Michael Judd, es accionista de Parsons, Behle & Lattimer, que es un patrocinador financiero de KPCW.

Esta es una noticia en desarrollo.

Artículo traducido por Connor Hollison