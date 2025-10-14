Heber selecciona una firma para rediseñar el Parque de la Ciudad (City Park) y promete la participación de la comunidad

La mejora del parque forma parte de los planes de Envision Central Heber para darle una nueva vida al centro de la ciudad. Para ayudar a dar forma al proyecto, el concejo contrató a la firma consultora de Salt Lake City, Terracon .

El concejal Sid Ostergaard dijo que cree que la ciudad tomó la decisión correcta después de horas de entrevistas con varias compañías.

"Han realizado muchos proyectos como este en todo el estado", dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 13 de octubre. "Saben lo que están haciendo".

Ostergaard agregó que le alegra ver que la compañía tiene experiencia solicitando subvenciones y encontrando otras formas creativas de financiar sus proyectos.

Full Interview: Heber City Councilmember Sid Ostergaard Listen • 12:41

“Eso es enorme para nosotros como ciudad”, dijo. “Queremos autofinanciar este parque, su diseño y su construcción, buscando subvenciones y asegurándonos de no usar dinero de los contribuyentes para hacerlo”.

Dijo que todas las ideas para el parque siguen siendo solo conceptos. Elementos de diseño como una pista de hielo o un área de juegos de agua (splash pad) dependen de la opinión de la comunidad.

La ciudad debe finalizar su contrato con Terracon, y luego avanzará con la participación pública y la planificación.

Heber City ya terminó la primera fase de la reestructuración del parque. Su nueva concha acústica y la “calle de festivales” se inauguraron durante el verano.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW. Para ver la lista completa, haga clic aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison