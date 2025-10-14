El nuevo director de Basin Rec aporta experiencia del Servicio de Parques Nacionales al equipo
Un antiguo empleado del Servicio de Parques Nacionales ha sido nombrado el próximo director del Distrito Especial de Recreación de Snyderville Basin
Rob Parrish tomará las riendas el 10 de noviembre, sucediendo a Dana Jones, quien anunció su jubilación a principios de este año.
Parrish, veterano del Cuerpo de Marines de EE. UU., anteriormente ocupó puestos de liderazgo en el Parque Nacional del Gran Cañón, la Estatua de la Libertad y Ellis Island y el Sitio Histórico Nacional Steamtown en Pensilvania.
Parrish supervisará la planificación estratégica, el desarrollo de infraestructura y la participación comunitaria para Basin Rec.
Parrish dijo en un comunicado que se siente honrado de unirse al equipo.
"Hay un verdadero espíritu de conexión, bienestar y acceso al aire libre aquí, y espero aprender del personal, colaborar con la comunidad y seguir construyendo sobre el notable éxito del Distrito", afirmó.
Jones, quien se unió a Basin Rec en 2020 después de casi tres décadas con los Parques Estatales de California, anunció en marzo que dejaría su cargo de liderazgo.
Artículo traducido por Connor Hollison