El nuevo director de Basin Rec aporta experiencia del Servicio de Parques Nacionales al equipo

Rob Parrish tomará las riendas el 10 de noviembre, sucediendo a Dana Jones, quien anunció su jubilación a principios de este año.

Parrish, veterano del Cuerpo de Marines de EE. UU., anteriormente ocupó puestos de liderazgo en el Parque Nacional del Gran Cañón, la Estatua de la Libertad y Ellis Island y el Sitio Histórico Nacional Steamtown en Pensilvania.

Parrish supervisará la planificación estratégica, el desarrollo de infraestructura y la participación comunitaria para Basin Rec.

Parrish dijo en un comunicado que se siente honrado de unirse al equipo.

"Hay un verdadero espíritu de conexión, bienestar y acceso al aire libre aquí, y espero aprender del personal, colaborar con la comunidad y seguir construyendo sobre el notable éxito del Distrito", afirmó.

Jones, quien se unió a Basin Rec en 2020 después de casi tres décadas con los Parques Estatales de California, anunció en marzo que dejaría su cargo de liderazgo .

