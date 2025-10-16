Recycle Utah ahora acepta residuos de alimentos residenciales

Recycle Utah ahora está aceptando residuos de alimentos de los hogares locales.

La portavoz Chelsea Hafer dijo que el servicio adicional ha sido muy esperado.

"Hemos esperado poder aceptar residuos de alimentos durante mucho tiempo, y estamos muy emocionados de que por fin esté sucediendo", dijo.

El servicio es posible gracias a una asociación con la Park City Community Foundation y Momentum Recycling.

Hafer dijo que la fundación está financiando totalmente la recolección de residuos de alimentos a través de su iniciativa Cero Desperdicio de Alimentos (Zero Food Waste). El objetivo de la iniciativa es desviar todos los residuos de alimentos del vertedero del Condado de Summit para el año 2030.

Según la fundación , desviar los residuos de alimentos protege las fuentes de agua de la contaminación y reduce las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono.

Los residuos de alimentos ocupan casi el 50% del espacio aéreo en el vertedero del condado. El espacio aéreo se define como el volumen de espacio en un vertedero que está permitido para la eliminación de residuos sólidos.

Recycle Utah acepta todo tipo de residuos de alimentos, incluidos alimentos envasados y sin envasar, alimentos preparados y grasas.

"Cáscaras de huevo, carne, huesos pequeños, cualquier tipo de producto, pasta, pan, todo eso está bien, incluso aceite", dijo Hafer. "Puedes traerlo en una bolsa compostable, si lo deseas".

Los aceites peligrosos, los plásticos y la madera no están permitidos en el reciclaje de residuos de alimentos.

Los residuos de alimentos solo se pueden dejar en la organización sin fines de lucro de lunes a sábado de 8 a.m. a 5:30 p.m.

Recycle Utah es un patrocinador financiero de KPCW. Para ver una lista completa, haga clic aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison