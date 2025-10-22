© 2025 KPCW

El fundador de Barstool Sports destaca a una pizzería de Park City en sus virales reseñas de "one bite" (de un bocado)

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 22, 2025 at 8:12 AM MDT
Barstool Sports founder Dave Portnoy reviewed Maxwell's pizza during a stop in Utah.
Barstool Sports
/
@stool.presidente
El fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, reseñó la pizza de Maxwell's durante una parada en Utah.

Dave Portnoy, fundador y presidente de la marca de medios deportivos Barstool Sports, ha visitado Utah dos veces esta temporada de fútbol americano cuando el programa Big Noon Kickoff de FOX llegó a la ciudad.

Cuando Utah se enfrentó a Texas Tech y más tarde a BYU, Portnoy se detuvo en pizzerías alrededor del valle de Salt Lake y en una en Park City.

Su reseña de pizza más reciente fue sobre Maxwell’s en Kimball Junction.

La prueba distintiva de Portnoy requería una pizza de queso del proveedor de tartas estilo costa este.

Portnoy dijo que la pizza era "gomosa" (doughy), pero calificó la porción con un 7.1 de 10.

Él calificó a Pie Hole en Salt Lake City con un 3.8, llamándolo un "lugar de pizza para borrachos". The Pie Pizzeria de Salt Lake recibió un 6.9.

Portnoy le dio a Slackwater Pizza un 7.3.

The Slice House en Salt Lake y Nico’s Pizza en Provo recibieron ambas puntuaciones de 7.4. KSL informa que la reseña provocó tal avalancha en Nico’s que tuvo que cerrar el sábado porque se quedaron sin masa el viernes por la noche.

Portnoy dijo que el Secret Pizza Club en Salt Lake fue "con diferencia la mejor pizza" que comió en Utah, otorgándole un 8.2.

El fundador de Barstool Sports es uno de los cinco anfitriones del programa previo al partido Big Noon Kickoff de FOX, junto con Rob Stone y los exganadores del Trofeo Heisman, Brady Quinn, Mark Ingram II y Matt Leinart.

Artículo traducido por Connor Hollison
