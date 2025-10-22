El fundador de Barstool Sports destaca a una pizzería de Park City en sus virales reseñas de "one bite" (de un bocado)

Cuando Utah se enfrentó a Texas Tech y más tarde a BYU, Portnoy se detuvo en pizzerías alrededor del valle de Salt Lake y en una en Park City.

Su reseña de pizza más reciente fue sobre Maxwell’s en Kimball Junction .

La prueba distintiva de Portnoy requería una pizza de queso del proveedor de tartas estilo costa este.

Portnoy dijo que la pizza era "gomosa" (doughy), pero calificó la porción con un 7.1 de 10.

Barstool Pizza Review - Maxwell's (Park City, UT) pic.twitter.com/FMfQYmsOuK — Dave Portnoy (@stoolpresidente) October 20, 2025

Él calificó a Pie Hole en Salt Lake City con un 3.8, llamándolo un "lugar de pizza para borrachos". The Pie Pizzeria de Salt Lake recibió un 6.9.

Portnoy le dio a Slackwater Pizza un 7.3.

The Slice House en Salt Lake y Nico’s Pizza en Provo recibieron ambas puntuaciones de 7.4. KSL informa que la reseña provocó tal avalancha en Nico’s que tuvo que cerrar el sábado porque se quedaron sin masa el viernes por la noche.

Portnoy dijo que el Secret Pizza Club en Salt Lake fue "con diferencia la mejor pizza" que comió en Utah, otorgándole un 8.2.

Barstool Pizza Review - Secret Pizza Club (Salt Lake City, UT) pic.twitter.com/LfX45wfuLE — Dave Portnoy (@stoolpresidente) October 14, 2025

El fundador de Barstool Sports es uno de los cinco anfitriones del programa previo al partido Big Noon Kickoff de FOX, junto con Rob Stone y los exganadores del Trofeo Heisman, Brady Quinn, Mark Ingram II y Matt Leinart.

Artículo traducido por Connor Hollison