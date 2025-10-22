© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

La junta escolar del Condado de Wasatch votará sobre nuevos límites en una audiencia pública

KPCW | By Kristine Weller
Published October 22, 2025 at 7:18 AM MDT
wasatch county school district education center
Wasatch School District
La Junta de Educación del Distrito Escolar del Condado de Wasatch se reúne en el Wasatch Education Center en Heber.

El Distrito Escolar del Condado de Wasatch ha identificado sus límites preferidos para el año escolar 2026-2027. Podría aprobar el cambio de límites en una audiencia pública la próxima semana.

Deer Creek, la segunda escuela secundaria del Condado de Wasatch, está en construcción a lo largo de la Ruta Estatal 113, justo al oeste del centro de Heber City. Abrirá en el otoño de 2026.

El Distrito Escolar del Condado de Wasatch ha estado trabajando para determinar cómo dividir a los estudiantes entre las escuelas secundarias Wasatch y Deer Creek.

El distrito publicó recientemente su opción de límite preferida. Es una de las cuatro opciones compartidas durante el verano y afectará a las escuelas secundarias.

Utiliza la Carretera 40 como un límite natural en el extremo sur del valle. A la altura de Heritage Farms Parkway, el límite continúa hacia el este hasta la comunidad privada de Red Ledges, luego se dirige hacia el norte.

Los estudiantes que viven al este de la Carretera 40 asistirían a la Escuela Secundaria Timpanogos y a la Escuela Preparatoria Wasatch. Los estudiantes al oeste irían a la Escuela Secundaria Rocky Mountain y a la Escuela Preparatoria Deer Creek.

El límite también dividiría a los estudiantes de las primarias Daniels Canyon y J.R. Smith de sus compañeros una vez que pasen a la secundaria.

Los límites de las escuelas primarias se mantendrían igual, pero la Junta de Educación dijo anteriormente que podrían cambiar en el futuro.

La junta considerará aprobar el nuevo límite en una audiencia pública a las 6:30 p.m. del martes 28 de octubre, en el Wasatch Education Center en Heber.

El distrito anima a los residentes locales a asistir y compartir comentarios.

Artículo traducido por Connor Hollison

Wasatch County School District proposed boundary change.
Wasatch County School District
El Distrito Escolar del Condado de Wasatch ha propuesto cambios en los límites de asistencia
Noticias Locales de KPCW
Kristine Weller
KPCW Reporter
See stories by Kristine Weller