La junta escolar del Condado de Wasatch votará sobre nuevos límites en una audiencia pública

Deer Creek, la segunda escuela secundaria del Condado de Wasatch, está en construcción a lo largo de la Ruta Estatal 113, justo al oeste del centro de Heber City. Abrirá en el otoño de 2026.

El Distrito Escolar del Condado de Wasatch ha estado trabajando para determinar cómo dividir a los estudiantes entre las escuelas secundarias Wasatch y Deer Creek.

El distrito publicó recientemente su opción de límite preferida. Es una de las cuatro opciones compartidas durante el verano y afectará a las escuelas secundarias.

Utiliza la Carretera 40 como un límite natural en el extremo sur del valle. A la altura de Heritage Farms Parkway, el límite continúa hacia el este hasta la comunidad privada de Red Ledges, luego se dirige hacia el norte.

Los estudiantes que viven al este de la Carretera 40 asistirían a la Escuela Secundaria Timpanogos y a la Escuela Preparatoria Wasatch. Los estudiantes al oeste irían a la Escuela Secundaria Rocky Mountain y a la Escuela Preparatoria Deer Creek.

El límite también dividiría a los estudiantes de las primarias Daniels Canyon y J.R. Smith de sus compañeros una vez que pasen a la secundaria.

Los límites de las escuelas primarias se mantendrían igual, pero la Junta de Educación dijo anteriormente que podrían cambiar en el futuro.

La junta considerará aprobar el nuevo límite en una audiencia pública a las 6:30 p.m. del martes 28 de octubre , en el Wasatch Education Center en Heber.

El distrito anima a los residentes locales a asistir y compartir comentarios.

Artículo traducido por Connor Hollison