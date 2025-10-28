Local Meals on Wheels se enfrenta a un déficit de financiación de $900K

Meals on Wheels, que proporciona comidas calientes y nutritivas a adultos mayores de 60 años y a residentes que no pueden salir de sus casas, ya no puede mantenerse al día con la cantidad de solicitudes de servicio.

Jimmy Golding, director ejecutivo de Meals on Wheels para los condados de Summit, Wasatch y Utah, dijo que el servicio no solo entrega comida, sino también una conexión humana esencial.

“Tenemos más personas mayores confinadas en sus hogares que buscan esa nutrición, pero también esa conexión”, dijo Golding en el programa Local News Hour de KPCW el lunes. “Tenemos voluntarios que salen y entregan comidas a las casas de estas personas, y cada semana tienen la oportunidad de construir esa relación con ellos. Y eso es realmente importante, porque no solo les brinda la oportunidad de estar conectados con la comunidad y recibir una comida nutritiva, sino también la posibilidad de ver a alguien y decirle ‘hola’”.

La miembro de la junta y residente del condado de Summit, Claudia McMullin, dijo que la organización enfrenta un déficit de financiamiento de 900,000 dólares, provocado por el aumento en los costos de alimentos y combustible, así como por recortes en la financiación federal.

“La causa principal es que la población envejecida está creciendo en los tres condados, sin duda”, explicó McMullin. “Ahora hay más presión debido a los recortes en los beneficios de SNAP. Esperamos que nuestra lista de espera siga creciendo como resultado de esta necesidad de alimentos y la inseguridad alimentaria que la gente enfrenta ahora”.

Golding también dijo a KPCW que Meals on Wheels podría brindar servicios a todas las personas en su lista de espera si logra recaudar los fondos necesarios para sostener su presupuesto 2025–2026.

Para calificar para el programa, los participantes deben tener 60 años o más y vivir en los condados de Summit o Wasatch. Aquellos que no puedan salir de sus hogares pueden recibir entregas de comidas hasta cinco días a la semana, mientras que otros pueden disfrutar de comidas calientes en uno de los cuatro centros para adultos mayores en los dos condados.

El año pasado, Meals on Wheels proporcionó más de 118,000 comidas en los condados de Summit, Utah y Wasatch. Solo en Summit y Wasatch, el programa sirve hasta 150 comidas al día, con cifras aún más altas en el condado de Utah.

La miembro de la junta Eileen Mullane afirmó que la organización está comprometida a garantizar que nadie pase hambre.

“Hay personas que han estado en la lista de espera durante meses, así que simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo y recaudar fondos, porque nadie debería estar aislado y con hambre”, dijo Mullane. Y McMullin agregó: “Si no cubrimos el déficit, la gente pasará hambre”.

Además de donaciones, Meals on Wheels busca voluntarios para ayudar a preparar y entregar más comidas.

Haz clic aquí para obtener más información o para hacer una donación a Meals on Wheels.

Artículo traducido por Connor Hollison