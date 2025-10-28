La Biblioteca de Park City celebrará Halloween con una casa embrujada educativa
El tercer piso de la biblioteca se convertirá en una atracción de 20 minutos donde los niños de 10 años o menos podrán aprender cómo prevenir el consumo de drogas y alcohol.
La Biblioteca de Park City se transformará en una casa embrujada educativa el jueves.
La bibliotecaria de servicios juveniles, Katrina Kmak, dijo que el evento del 30 de octubre es una colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Summit y la Logia Elks de Park City.
“Un reconocimiento a nuestros chicos de la National Honor Society y de la Junior National Honor Society que nos ayudan, se ofrecen como voluntarios y nos apoyan con la preparación, el desmontaje y todo lo demás”, dijo en Local News Hour de KPCW el lunes. También habrá una actividad de manualidades espeluznante en la que los niños podrán participar.
La casa embrujada estará abierta de 4:00 a 7:00 de la tarde el jueves.
Una lista completa de los eventos de otoño en la Biblioteca de Park City está disponible aquí.
Artículo traducido por Connor Hollison