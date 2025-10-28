La Biblioteca de Park City celebrará Halloween con una casa embrujada educativa

La Biblioteca de Park City se transformará en una casa embrujada educativa el jueves.

FULL INTERVIEW: Park City Library Youth Services Librarian Katrina Kmak on the Local News Hour Listen • 13:28

La bibliotecaria de servicios juveniles, Katrina Kmak, dijo que el evento del 30 de octubre es una colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Summit y la Logia Elks de Park City.

“Un reconocimiento a nuestros chicos de la National Honor Society y de la Junior National Honor Society que nos ayudan, se ofrecen como voluntarios y nos apoyan con la preparación, el desmontaje y todo lo demás”, dijo en Local News Hour de KPCW el lunes . También habrá una actividad de manualidades espeluznante en la que los niños podrán participar.

La casa embrujada estará abierta de 4:00 a 7:00 de la tarde el jueves.

Una lista completa de los eventos de otoño en la Biblioteca de Park City está disponible aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison