La calle principal de Park City se cerrará por el evento Howl-o-ween y el recorrido de galerías embrujadas

La calle se cerrará al tráfico a las 2 p.m.

Los comercios del casco histórico (Old Town) abrirán sus puertas para los niños que salgan a pedir dulces entre las 3 p.m. y las 6 p.m. Se anima a los residentes y a sus perros a asistir con disfraces terroríficamente divertidos.

Las galerías de Main Street también participarán en su recorrido mensual, esta vez con un toque espeluznante.

Kendall Kelly, del Arts Council of Park City and Summit County, dijo que para quienes quieran salirse del camino habitual, una galería en Kearns Boulevard también repartirá dulces.

“También podrán venir a Create PC, en Kearns Boulevard, y hacer lo mismo”, dijo el jueves en el programa Local News Hour de KPCW .

Los perros están permitidos en los autobuses gratuitos de Park City , siempre y cuando vayan con correa, bozal y en la zona para mascotas ubicada en la parte trasera del autobús.

El estacionamiento es gratuito en el park-and-ride de Richardson Flat. En China Bridge, se aplicará una tarifa fija de estacionamiento entre las 2 p.m. y las 6 p.m.

Create PC continuará las festividades de la temporada espeluznante después de Halloween con su celebración del Día de los Muertos .

Andrea Zavala, del Arts Council, dijo que las actividades están abiertas a todo el público.

“Es realmente una tradición muy arraigada que la mayoría de nosotros deberíamos conocer”, dijo. “Es una tradición que nos conecta con la naturaleza, la vida y la muerte, y es simplemente fascinante.”

La celebración del Día de los Muertos en Create PC será el 1 de noviembre, de 2 p.m. a 5 p.m., e incluirá una ofrenda comunitaria, comida tradicional, pintura facial y artesanías.

Artículo traducido por Connor Hollison