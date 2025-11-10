Una votación divide la contienda por la alcaldía de un pequeño pueblo del condado de Wasatch

Para los aproximadamente 300 votantes de Charleston, el pueblo que se encuentra en la orilla este del embalse Deer Creek, la elección de este año fue de infarto… otra vez.

La contienda entre la candidata a alcaldesa Jan Wilson y el candidato por escritura Doug Clements estaba muy reñida cuando la secretaria del condado de Wasatch publicó los números preliminares la noche del martes. Wilson tenía 86 votos y Clements 85.

La secretaria del pueblo, Karen Mair, ha vivido en Charleston toda su vida y ha visto elecciones tan cerradas antes, como en 2017 .

“Creo que fue 83 a 83”, dijo. “Fue un empate. Y en ese entonces, decidieron con un lanzamiento de moneda, y la alcaldesa que tenemos ahora fue la que ganó el lanzamiento.”

Esa es la alcaldesa actual, Brenda Christensen, que quedó eliminada de la elección de este año en las primarias de agosto.

No es raro que un candidato por escritura tenga un desempeño tan fuerte en Charleston. Mair dijo que varios años antes del lanzamiento de moneda en 2017, un candidato por escritura ganó la alcaldía.

“Creo que a los habitantes del pueblo no les gustaban las opciones que les daban, y él era un alcalde anterior que no iba a postularse de nuevo”, dijo. “Al final, fue escrito por los habitantes del pueblo para salir adelante y ganar la alcaldía en ese momento.”

El candidato por escritura de este año, Doug Clements, no ha ocupado cargos públicos antes, pero dijo a KPCW que quiere proteger los intereses de los residentes y preservar la cultura del pequeño pueblo de Charleston.

“Veo que la gente se muda y viene de diferentes culturas, tratando de traer su cultura a Charleston”, dijo. “Y, ya sabes, Charleston tiene su propia cultura. Solo estamos tratando de mantenerla así.”

Como el resto del pueblo, Clements dijo que espera ansiosamente los números finales.

“Piensas: ¿qué más podría haber hecho para conseguir un voto más?” dijo. “Supongo que uno puede dudar de sí mismo. Pero las cartas se repartirán, y de ahí seguiremos.”

Hasta la mañana del miércoles, la secretaria del condado tenía más de 400 boletas por contar. No está claro cuántas de esas boletas pertenecen a votantes de Charleston.

La candidata Jan Wilson no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de KPCW el miércoles.

Aproximadamente el 75% de los aproximadamente 320 votantes registrados en el pueblo emitieron su voto en la elección de este año, un porcentaje inusualmente alto en el condado de Wasatch, donde la participación general rondó el 48%.

Mair dijo que Charleston tuvo una gran participación porque los nuevos líderes podrían traer grandes cambios al pueblo.

“Es una dinámica completamente nueva”, dijo. “Opiniones diferentes, direcciones diferentes.”

Dado que se emitieron menos de 400 votos en Charleston, los candidatos pueden solicitar un recuento si los resultados siguen separados por un solo voto cuando la secretaria termine de procesar las boletas. Si hay un empate, la ley de Utah establece que el ganador se determinará por sorteo , como lanzar una moneda o sacar nombres de un sombrero.

El pueblo también está eligiendo a dos concejales. Michael Bauer y Scott Solum estaban al frente hasta la mañana del miércoles.

En otras partes del condado de Wasatch, los pequeños pueblos han tenido sorpresas el día de las elecciones en los últimos años: en Wallsburg, dos candidatos por escritura derrotaron a un concejal titular en 2023.

Artículo traducido por Connor Hollison