Qué está abierto y cerrado en Wasatch Back el Día de los Veteranos

Las licorerías estatales y las oficinas de correos también están cerradas por el feriado federal.

Todas las sucursales de la Biblioteca del Condado de Summit y la biblioteca del Condado de Wasatch están cerradas el martes y retoman su horario habitual el miércoles.

El Park City MARC y el Basin Recreation Fieldhouse están abiertos en su horario regular el Día de los Veteranos.

La recolección de basura en el Condado de Summit no está afectada por el feriado federal. En el Condado de Wasatch, la recolección de basura del martes se retrasa hasta el miércoles.

La mayoría de los bancos locales también están cerrados por el Día de los Veteranos.

En todo el país, el Servicio de Parques Nacionales honran a los veteranos y sus familias con su último día del año sin cobro de entrada. Cualquier persona que visite un parque nacional el martes entra gratis . Sin embargo, pueden aplicarse otras tarifas del parque.

Artículo traducido por Connor Hollison