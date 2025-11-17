El Condado de Summit está repartiendo subvenciones para recreación. ¿Qué recibió tu comunidad?

El Consejo del Condado de Summit aprobó las recomendaciones de un subcomité el 12 de noviembre para financiar 15 proyectos con $1.2 millones de dinero proveniente del impuesto a las ventas.

La subvención individual más grande recomendada por el Comité RAP-REC 2025 fue para la Ciudad de Kamas. Recibirá casi $264,000 para renovar el Beaver Creek Park en 100 Sur y 100 Este.

Los siguientes proyectos más grandes fueron $140,000 para el nuevo centro comunitario de Park City Municipal y $130,000 para el sendero Mid-Mountain Connector de Basin Rec cerca de la escuela secundaria Ecker Hill.

North Summit Rec y el Recinto Ferial del Condado de Summit (Summit County Fairgrounds) se quedaron sin $300,000 destinados a la iluminación de las instalaciones y gradas, respectivamente.

La presidenta del Comité, Keren Mazanec, dijo que sus solicitudes carecían de suficiente detalle y no incluían la información de licitación que el comité utiliza para ver si un proyecto es realmente factible.

El comité ha programado una inusual reunión en diciembre para trabajar en cómo hacer más claro el proceso de solicitud.

"Para dejar más claro que realmente necesitamos las licitaciones, fotos, esquemas, es decir, lo que estamos buscando para facilitar que los solicitantes presenten una mejor solicitud", dijo Mazanec el 12 de noviembre.

Hay un superávit de dinero RAP-REC que se añadirá al fondo del próximo año —más de $350,000— ya que dos organizaciones se quedaron sin financiación.

El consejo discutió dar a North Summit Rec y al recinto ferial tiempo extra para volver a presentar sus solicitudes, pero no quiso sentar un precedente para futuros ciclos de solicitud.

Dos solicitudes no identificadas, de un total de 19, fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos de la subvención. El dinero RAP-REC está reservado para parques o instalaciones recreativas.

Otros proyectos financiados incluyen: diseño de senderos y estacionamiento en Ure Ranch, un estudio de senderos del canal de desvío Weber-Provo, una cabaña o yurta de calentamiento en Bonanza Flat y el creciente sistema de senderos de Oakley .

El Condado de Summit también financia organizaciones sin fines de lucro como KPCW a través de su subvención anual RAP-Cultural.

Artículo traducido por Connor Hollison