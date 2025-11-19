Dickey gana la carrera por la alcaldía de Park City, Rubin aún podría solicitar un recuento

Los resultados muestran que el concejal Ryan Dickey ganó la contienda por la alcaldía por solo siete votos, con 1,706 frente a los 1,699 de Jack Rubin.

El margen es lo suficientemente estrecho para que Rubin solicite un recuento en un plazo de tres días. La registradora municipal Michelle Kellogg dijo al concejo municipal que no había recibido una solicitud hasta la certificación de la elección.

Después de la votación, Rubin dijo que no tenía comentarios.

Dickey dijo a KPCW el día anterior que él y su equipo de campaña respetan completamente la decisión de Rubin.

"Seguimos sumamente confiados en la precisión del recuento, la profesionalidad de la oficina del secretario del Condado de Summit y la solidez de nuestro sistema electoral", dijo en un comunicado. "Esta elección no hizo más que reforzar la increíble comunidad que tenemos en Park City y lo afortunados que nos sentimos mi familia y yo de vivir aquí. Espero con ansias el increíble trabajo que tenemos por delante".

La secretaria del Condado de Summit, Eve Furse, tiene una semana para finalizar un recuento si Rubin lo solicita.

Los resultados preliminares de la semana pasada tenían a los candidatos separados por 11 votos.

Desde entonces, la oficina de Furse contó 14 boletas adicionales de Park City con firmas que inicialmente no pudieron ser verificadas. El proceso se conoce como "curación".

Solo la boleta de un votante de Park City quedó sin curar; la fecha límite para que los votantes curaran era el lunes al mediodía. Furse dijo a KPCW que la boleta no estaba firmada.

En la contienda por los dos escaños del consejo, la actual concejal Tana Toly y el recién llegado a la política Diego Zegarra se impusieron con más de 2,000 votos cada uno.

El actual concejal Jeremy Rubell dejará el consejo en enero, habiendo obtenido poco más de 1,500 votos.

Artículo traducido por Connor Hollison