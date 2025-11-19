Park City ofrece estacionamiento gratuito en Bonanza Flat durante la pausa de la ruta de autobús Purple

La ruta Purple de Park City Transit ha detenido temporalmente el servicio de senderos hacia los comienzos de los senderos de Bonanza Flat y Bloods Lake. Los funcionarios de tránsito dicen que es para reducir la cantidad de personas en el área y proteger el paisaje durante la temporada de barro , cuando los senderos son especialmente vulnerables.

El estacionamiento en los comienzos de senderos será gratuito mientras el servicio de tránsito esté en pausa. El clima determinará cuándo se reanudará el servicio.

Park City planea compartir actualizaciones sobre el servicio de transbordadores de invierno a Bonanza Flat en las próximas semanas.

Artículo traducido por Connor Hollison