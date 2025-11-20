Rubin solicita recuento en la contienda por la alcaldía de Park City

El recuento de votos certificado por el Consejo Municipal de Park City el martes mostró que el concejal Ryan Dickey ganó con 1,706 votos frente a los 1,699 de Jack Rubin.

Ese margen le dio a Rubin la oportunidad de solicitar un recuento dentro de los tres días posteriores a la votación del consejo. La registradora municipal Michelle Kellogg dijo a KPCW que recibió su solicitud el jueves a las 2:06 de la tarde.

Dijo que el recuento comienza con la prueba del equipo de elección el viernes. Kellogg espera que el recuento finalice el martes, seguido de una auditoría de los resultados.

El Consejo Municipal de Park City examinaría el recuento el miércoles 25 de noviembre, haciéndolo oficial.

Los resultados preliminares de la elección tenían a los candidatos separados por 11 votos. Eso se redujo a siete después de que la oficina del secretario contara 14 más a través de un proceso conocido como "curación".

Ahí es donde las boletas tienen una firma que no se puede verificar, por lo que los votantes las avalan en persona.

El margen en la contienda por los dos escaños del consejo fue demasiado amplio para permitir un recuento.

La concejal titular Tana Toly y el recién llegado a la política Diego Zegarra se impusieron sobre el concejal titular Jeremy Rubell.

Esta es una noticia en desarrollo.

Artículo traducido por Connor Hollison