El comité de Salt Lake City 2034 presenta un nuevo nombre y logotipo para los Juegos Olímpicos

Utah tiene ahora 3,000 días, u ocho años, hasta que los Juegos Olímpicos regresen al estado.

Parado en la puerta de entrada de Utah al mundo, el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, el Gobernador Spencer Cox reveló el nuevo título de los Juegos que representa a todo el estado, no solo a la Capital: Utah 2034.

"Estos no son solo los Juegos Olímpicos de Salt Lake", dijo. "No son solo los Juegos Olímpicos del Frente Wasatch. Estos son nuestros Juegos Olímpicos. Somos todos nosotros, juntos".

También en la ceremonia de nombramiento de Utah 2034 del lunes, los funcionarios revelaron una nueva instalación artística que recibirá a atletas, equipos, líderes deportivos y aficionados durante los próximos ocho años y más allá.

El vicepresidente de Utah 2034, Steve Starks, dijo que el diseño representa las formaciones terrestres del Oeste Americano y los 29 condados del estado trabajando juntos en unidad como una sola comunidad para dar la bienvenida al mundo.

"Representa los notables paisajes visuales que se encuentran en Utah, desde el sur con las rocas rojas y Canyonlands hasta el norte, picos dramáticos", dijo.

La instalación, una pieza de 12 pies de altura titulada "Utah Together Spectacular", recibirá a los viajeros en "The Canyon" de Gordon Huether , el centro blanco y ondulado del aeropuerto.

En una asociación con LA28, la sede de los próximos Juegos de Verano, y el Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU., Utah 2034 también anunció su primera línea de ropa . La nueva línea de ropa está disponible en línea y pronto estará disponible en las sedes heredadas de Utah y en las tiendas del Equipo de EE. UU.

Artículo traducido por Connor Hollison