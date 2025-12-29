La alcaldesa saliente de Park City, Nann Worel, reflexiona sobre sus años de servicio cívico

Nann Worel ha dedicado gran parte de su tiempo en Park City al servicio público. Se desempeñó durante 15 años en la Comisión de Planificación de Park City, en el Concejo Municipal de Park City y, finalmente, hizo historia como la primera mujer alcaldesa de la ciudad en 2022 .

Aunque su mandato de cuatro años llega ahora a su fin, Worel dijo estar orgullosa de lo que pudo lograr. En el primer lugar de su lista figura la conservación de más de 100 acres en Treasure Hill y casi 330 acres en Clark Ranch como espacios abiertos .

“Me encanta que hayamos salvado tierras. Me encanta que hayamos limpiado nuestra agua”, dijo Worel en el programa Local News Hour de KPCW el 19 de diciembre . “Inauguramos la planta de tratamiento de agua 3Kings , que es el proyecto de infraestructura más grande en la historia de Park City, y cortamos la cinta de eso hace un año”.

Worel también está orgullosa del trabajo que ella y el concejo han realizado para proporcionar viviendas asequibles a los residentes locales. Más recientemente, inauguró el desarrollo Engine House , que incluye 99 unidades asequibles.

La ciudad también inauguró en noviembre la primera fase de su mayor desarrollo de viviendas asequibles , Studio Crossing. Tendrá 208 unidades asequibles cuando esté terminado.

También destacó el programa de cuidado infantil de la ciudad, que obtuvo un premio nacional. El concejo inició el programa de becas en 2023 y le asignó 1 millón de dólares. El dinero ayudó a familias con bebés y niños pequeños a costear el cuidado infantil.

“El concejo se arriesgó; no estábamos muy seguros de lo que debíamos hacer, pero sabíamos que debíamos hacer algo, así que ideamos este programa y ha tenido un éxito rotundo”, afirmó Worel.

Una cosa que Worel desearía haber podido hacer es construir un nuevo centro para personas mayores. El centro actual ha superado la capacidad de su ubicación existente y Worel abogaba por una nueva ubicación incluso antes de ser alcaldesa.

Aún se está planificando la construcción de una nueva instalación en el estacionamiento de Mawhinney.

“Tienen un subcomité muy activo que está trabajando con nuestro equipo para diseñar el nuevo centro”, dijo Worel. “Ciertamente me hubiera encantado no solo haber dado la primera palada, sino haber cortado la cinta inaugural, pero aún no se ha llegado a ese punto, aunque hay grandes avances”.

Con su mandato terminado, Worel señaló que el concejo tiene por delante muchas decisiones difíciles. Tendrá que decidir cómo dividir los fondos entre el Centro para Personas Mayores, el desarrollo del vecindario Bonanza Park y la servidumbre de conservación de Clark Ranch aprobada recientemente.

El concejo y el nuevo alcalde también deberán trabajar en un plan previo a los Juegos de 2034 en Utah. Ryan Dickey prestará juramento como nuevo alcalde el 5 de enero.

En su jubilación, Worel comentó que espera realizar voluntariado, retomar su club de lectura y pasar tiempo en su casa de Florida.

Artículo traducido por Connor Hollison