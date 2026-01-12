Abiertas las solicitudes para la quinta clase gratuita sobre el uso de la tierra en el condado de Summit

Esta será la quinta edición del Laboratorio de Planificación Comunitaria del condado de Summit.

Los exalumnos de este programa semestral de 11 semanas han seguido carreras en el servicio público, incluyendo miembros voluntarios de las comisiones de planificación tanto del este del condado de Summit como de Snyderville Basin .

El director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, dice que dos recién llegados a su departamento dirigirán la clase este año: Mustapha Osman y Elizabeth Williams.

“Se lo recomendaría a cualquiera que quiera hacer una contribución positiva al mundo de la planificación y mejorar nuestra comunidad”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 9 de enero.

Barnes dice que disfruta enseñar la historia de la planificación y el asentamiento humano.

“Uno estudia historia —vi que un filósofo italiano dijo esto—; no lo haces porque te enseñe a caminar, sino porque te enseña la naturaleza del terreno sobre el que caminas”, dijo. “¿Por qué las viviendas para trabajadores en el Reino Unido de la década de 1950 se parecen tanto a las viviendas para trabajadores del antiguo Egipto? Hay razones para ello”.

Las solicitudes están abiertas en línea hasta el 4 de febrero. El curso gratuito se imparte del 23 de febrero al 4 de mayo e incluye 10 clases y presentaciones de proyectos finales .

Las primeras siete sesiones son en el Ledges Event Center en Coalville, y las últimas cuatro son en el Sheldon Richins Building en Kimball Junction.

El condado informa que pueden postularse residentes, líderes comunitarios, dueños de negocios y otros interesados de la comunidad.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison