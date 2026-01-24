¿Cómo se ven la escena artística y la economía de Park City después de Sundance?

El primer viernes del último Sundance en Park City, Rick Smith, residente de Park Meadows, se encontraba en Library Field con sus perros Smokey y Bandit "intentando mantener las cosas lo más normales posible".

Al otro lado, la Biblioteca de Park City se había transformado, bullendo una vez más con visitantes y voluntarios del Festival de Cine de Sundance. El próximo año, el evento se trasladará a Boulder, Colorado.

"Me alegra que se vaya, de verdad", dijo Smith. "A los residentes no les gusta el tráfico. No es bueno para muchos de los locales. Es bueno para mí —es excelente para mí— pero no todo se trata de mí".

Smith, quien es dueño de Main Street Pizza & Noodle, ha vivido en Park City por más de tres décadas, el mismo tiempo que la Biblioteca de Park City ha servido como sede de Sundance. Comentó que ha disfrutado de las películas y fiestas a lo largo de los años, pero que en esta ocasión no consiguió boletos.

Connor Thomas / KPCW Asistentes al festival de Sundance esperan en la parada de autobús de la Biblioteca de Park City el 23 de enero de 2026.

Dentro de la biblioteca, se estrenaba el Programa de Cortometrajes Documentales 2026. Park City Film vendía concesiones: Sundance es la mayor recaudación de fondos anual para esta organización sin fines de lucro, según su directora ejecutiva, Katy Wang.

"En Park City, Utah, generalmente no te cruzas con el ex primer ministro de Nueva Zelanda o con un ganador del Premio Nobel, ¿verdad?", comentó a KPCW. "Quizás con celebridades, al ser un pueblo de esquí, pero ciertamente no con estos pensadores profundos, personas que están liderando el mundo en direcciones realmente emocionantes. Eso lo extrañaré".

En adelante, Park City Film hará de la biblioteca su hogar durante todo el año. El año pasado amplió su contrato de arrendamiento para añadir 70 proyecciones más en el Auditorio Jim Santy.

"Ciertamente, en el mundo de las artes estamos tratando de reemplazar eso lo mejor que podemos", dijo Wang. "Si no damos un paso adelante, no sucederá".

Antes de que el Instituto Sundance anunciara en marzo pasado que su festival principal se mudaría a Colorado, los líderes artísticos de Park City y del condado de Summit ya estaban pensando en el futuro.

A principios de este mes, presentaron un plan maestro de arte y cultura de 124 páginas, el cual fue aprobado por los concejos tanto de la ciudad como del condado.

Haga clic aquí para leer el plan.

Los arquitectos del plan dicen que este no es "prescriptivo" intencionalmente; en su lugar, busca reunir datos y herramientas para que los funcionarios electos sepan qué palancas pueden mover.

El plan indica que, en 2023, Sundance aportó 126 millones de dólares adicionales en gastos de visitantes a la zona.

La artista local Anna Nizhoni respaldó el plan maestro en la reunión del Concejo Municipal de Park City el 8 de enero, calificando las artes como "vitales" para la economía, la comunidad y la identidad local.

"Con la partida del Festival de Cine de Sundance y la llegada de los Juegos Olímpicos en el horizonte —también tras una grave falta de nevadas— creo que debemos posicionarnos no solo como un destino de clase mundial para la recreación al aire libre, sino también para el arte y la cultura", afirmó.

Connor Thomas / KPCW Cañones de nieve se encienden en Treasure Hill el 23 de enero de 2026, mientras el último Festival de Cine de Sundance en Park City se desarrolla a pleno ritmo en Main Street, justo debajo.

Los líderes electos del área de Park City han renovado los llamados para diversificar la economía en medio de uno de los peores años de nieve registrados en Utah.

Las pruebas de aguas residuales de Snyderville Basin mostraron que hubo un 6% menos de personas en la ciudad durante diciembre de 2025 en comparación con 2024. La ciudad aún no ha publicado los datos de ingresos por impuestos sobre las ventas.

De vuelta en la biblioteca, Smith comentó que su restaurante suele generar entre 125,000 y 150,000 dólares adicionales cada Sundance. No espera que ninguna otra cosa pueda reemplazar ese nivel de ingresos.

"Creo que solo debería tratarse del esquí. Creo que la gente debería estar esquiando aquí en el invierno. De eso se trata: deportes de invierno", dijo, antes de reírse. "Si tan solo tuviéramos un invierno".

Artículo traducido por Connor Hollison