Deer Valley abre una cantidad récord de terreno a pesar de la temporada de poca nieve

Las estaciones de esquí en todo Utah tuvieron dificultades debido a la falta de nevadas este invierno. Muchas abrieron para esquiadores y practicantes de snowboard tarde en la temporada y cerraron antes de lo esperado.

Deer Valley Resort no fue la excepción, pero su presidente, Todd Bennett, dijo que aún así fue un año récord.

“Definitivamente fue un poco decepcionante, pero estoy muy orgulloso de lo que el equipo logró hacer”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 22 de abril . “Generamos más nieve de la que jamás hayamos hecho. Estuvimos cerca de los cielos, probablemente 500 millones de galones de fabricación de nieve este año”.

La nieve artificial ayudó a que el complejo habilitara más terreno que nunca, con huellas en 185 de las más de 200 pistas. Eso es 70 pistas más que el año pasado.

Bennett señaló que unas 100 de esas pistas abrieron por primera vez, junto con siete nuevas telesillas. El equipo tuvo que ser creativo para hacer realidad algunas aperturas, especialmente cerca de Navidad cuando las temperaturas no bajaban.

“Teníamos nieve extra en la base del telesilla Pinyon y el equipo de acondicionamiento de pistas y de máquinas pisanieves decidió que íbamos a llevar una carga de pala a la vez, literalmente con el cargador frontal de la máquina, y construir una pista hasta la cima de Pinyon, solo para tener eso abierto para los huéspedes de las fiestas”, dijo Bennett.

La última tecnología de fabricación de nieve en el East Village de Deer Valley fue de gran ayuda. Bennett mencionó que los sistemas de fabricación de nieve TechnoAlpin tienen una capacidad de expulsión masiva. En los días más fríos de la temporada, los más de 300 cañones de nieve de Deer Valley expulsaban alrededor de 19,000 galones de nieve por minuto.

Aun así, el complejo no vio un aumento de visitantes. Las proyecciones anteriores mostraban un incremento del 20% interanual gracias a la expansión, pero Bennett espera alcanzar esas cifras la próxima temporada.

Mientras tanto, señaló que las cuadrillas están perfeccionando sus operaciones.

“Hay algunos cañones en Redemption Ridge que, después de esquiar allí, pensamos: sabes, probablemente están en el lugar equivocado. Queremos mover ese cañón 20 pies más hacia el este”, comentó. “Así que estamos haciendo muchos ajustes técnicos que tal vez el huésped promedio no vería, pero estamos dedicando mucha energía y tiempo para asegurarnos de que todas esas pistas queden exactamente como queremos”.

El complejo también estará trabajando en las operaciones de verano.

Los boletos de telesilla para ciclistas y excursionistas estarán disponibles a partir del 23 de abril, y los conciertos de la Sinfónica de Utah en el Anfiteatro de Snow Park comienzan en julio.

Artículo traducido por María Camperos

