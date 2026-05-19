Park City se prepara para una larga temporada de incendios forestales tras un invierno cálido

El Distrito de Bomberos de Park City y sus socios de los condados de Summit y Wasatch se están preparando para una larga temporada de incendios forestales.

Aunque Utah registró una cantidad típica de humedad este invierno, el "Estado Colmena" (Beehive State) tuvo un manto de nieve notablemente bajo y temperaturas anormalmente altas. Esto significa que el deshielo de primavera —el cual es crucial para el suministro de agua de Utah— comenzó temprano .

Durante una reunión del Concejo Municipal de Park City el 7 de mayo, el mariscal de bomberos de Park City, Mike Owens, señaló que se vislumbran más temperaturas cálidas en el horizonte. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se está desarrollando un patrón de El Niño, lo que probablemente se traducirá en un verano caluroso para Utah.

Owens explicó que la humedad proveniente del deshielo temprano de la primavera generará un rápido crecimiento de la vegetación. Las altas temperaturas la secarán con la misma rapidez.

"Nuestros combustibles se van a secar un poco más rápido y nuestra temporada de incendios va a comenzar un poco antes", advirtió. "Las temperaturas cálidas traen vientos cálidos, y ahí es donde nos topamos con estos problemas de incendios".

Sin embargo, Owens destacó que gracias a las precauciones tomadas, Park City no ha enfrentado demasiados problemas con los incendios forestales. Detalló que en los últimos 12 años solo se han registrado 32 incendios forestales dentro de los límites de la ciudad, con menos de 10 acres quemados en total.

Para evitar la propagación de incendios forestales, el concejo municipal aprueba cada año una prohibición estacional de fuego, lo cual hizo nuevamente el 30 de abri l. Bajo estas restricciones, quedan prohibidos los fuegos artificiales y las fogatas al aire libre.

El oficial en jefe del código de bomberos de Park City, Dave Thacker, informó que la ciudad ha colaborado con el Departamento de Transporte de Utah (UDOT) en la mitigación de incendios forestales a lo largo de la Interestatal 80, lo que incluye trabajos de nivelación del terreno y desbroce de maleza. Esto tiene como fin evitar otro incendio forestal como el de 2021, cuando el incendio de Parleys Canyon provocó la evacuación de 5,000 hogares durante 4 días .

"En el momento en que el auto de alguien se incendia, lo primero que hace el conductor es tirarse al arcén (banquina), este se enciende y luego el fuego avanza rápidamente hacia nuestra zona; por eso ha sido un proyecto enorme", explicó Thacker.

Para los residentes locales que deseen aprender más sobre cómo proteger sus hogares, Thacker mencionó que el departamento de edificación ofrece evaluaciones de propiedades para analizar los riesgos de incendios forestales. El Distrito de Bomberos de Park City también ofrece un servicio de trituración de ramas para deshacerse de los combustibles que puedan propagar los incendios.

Artículo traducido por María Camperos

