Las mejoras en las telesillas de Park City Mountain reciben luz verde de la junta de planificación

La Comisión de Planificación de Park City votó este miércoles a favor de permitir que Park City Mountain avance con las mejoras de dos andariveles que brindan conexiones cruciales en la montaña.

Los comisionados votaron 5-0 para aprobar el plan, poniendo fin a un estira y afloja que duró varios años. Adam Strachan, un exabogado del centro de esquí que se incorporó a la junta este año, se recusó de la votación.

El andarivel Silverlode Express se ampliará de una telesilla desembragable de seis pasajeros a una de ocho pasajeros. Por su parte, los andariveles Eagle y Eaglet, que tienen 30 años de antigüedad, serán reemplazados por una telesilla desembragable de seis pasajeros y una estación a mitad de la montaña.

Cerca de 40 residentes locales se presentaron para ofrecer sus comentarios sobre las dos propuestas; todos, a excepción de uno, manifestaron su total respaldo.

Frode Jensen expuso ante la comisión por segunda vez este miércoles sus preocupaciones respecto a la capacidad de carga y la saturación de las pistas. Jensen apoya las mejoras, pero afirmó que se requieren datos de capacidad para la aprobación y presentó a la comisión documentos que, según él, lo demuestran.

"Este testimonio establece un patrón recurrente y constante de saturación severa en las pistas, embotellamientos por convergencia a alta velocidad y colisiones precisamente en los trayectos habilitados por los andariveles propuestos", señaló Jensen.

El comisionado John Frontero expresó inquietudes similares y se mostró dubitativo antes de votar a favor.

La capacidad de carga confortable (CCC, por sus siglas en inglés) estuvo en el centro de la preocupación pública cuando estas mismas propuestas se presentaron ante la comisión hace cuatro años.

En aquel momento, la solicitud de mejora se ingresó bajo un proceso administrativo que requería dicha información y otorgaba la última palabra al director de planificación de la ciudad. Esos planes se estancaron en 2022 después de que cuatro residentes locales impugnaran la aprobación ante los tribunales.

Luego de que el Tribunal de Apelaciones de Utah fallara a favor de los residentes locales en 2025, el centro de esquí volvió a presentar las mejoras ante la comisión de planificación bajo un conjunto de normas diferente.

Frontero se convenció de votar a favor después de que el abogado de la ciudad, Mark Harrington, aclarara que las solicitudes actuales de permiso de uso condicional no exigen los datos de la CCC. Los comisionados también tomaron en cuenta las opiniones de los habitantes. La residente Janine Troilo expresó su confianza en que Park City Mountain sabrá gestionar cualquier aumento en la afluencia.

"Confío plenamente en la capacidad de PCMR para gestionar y operar los andariveles y, ya saben, movilizar a la gente según sea necesario con la patrulla de esquí, la seguridad y las operaciones de los andariveles", afirmó Troilo.

Un grupo de atletas olímpicos y profesionales de la industria del esquí también manifestaron su apoyo, entre ellos el dos veces medallista de oro olímpico Ted Ligety. Asimismo, representantes del Centro Nacional de Capacidad (National Ability Center), Park City Ski and Snowboard y Ski Utah respaldaron las propuestas.

Artículo traducido por María Camperos

