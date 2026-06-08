El Festival de Artes Latinas en Park City celebra la cultura latinoamericana

El festival anual de Artes Latinas del Consejo de las Artes de Park City y el Condado de Summit se tomará Canyons Village del 12 al 14 de junio.

Julieta Gesualdo-Gallup, miembro del comité asesor del festival, señaló que esta es una forma para que la comunidad latina conecte con sus raíces.

"Como inmigrante, cuando recién llegué, uno tiene que dejar de lado su identidad por un momento, porque tiene que comunicarse y entender los sistemas y todas esas cosas", explicó.

Gesualdo-Gallup inmigró a los Estados Unidos desde Argentina y comentó que el festival la hace sentir orgullosa de formar parte de la comunidad latina local. Asimismo, mencionó que es una excelente manera para que sus hijos, nacidos en EE. UU., celebren su cultura.

Ante el temor latente a nivel nacional y local por las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Gesualdo-Gallup destacó que el festival también representa una oportunidad para respaldar a la comunidad latina.

"Ellos, junto con muchos otros miembros de la comunidad, hacen que este pueblo prospere, así que creo que es el momento perfecto para asistir y celebrar con nosotros, y decir: 'Te veo, te lo agradezco'; además, es una gran oportunidad para conocer de qué se trata nuestra cultura", afirmó el 28 de mayo en el programa Local News Hour de KPCW .

El escenario de Canyons Village albergará presentaciones a lo largo de los tres días del festival. Estas incluirán danzas tradicionales y modernas de Latinoamérica, así como un concierto de la banda nominada al Grammy, Los Wizzards. La directora del festival, Andrea Zavala, destacó que el plato fuerte del 13 de junio será una transmisión en vivo para ver el partido del Mundial de fútbol entre Brasil y Marruecos.

La oferta del festival también incluye 11 camiones de comida (food trucks) y alrededor de 40 artistas con obras que van desde la pintura hasta la alfarería y el trabajo en cuero.

Zavala añadió que otro de los atractivos principales será una instalación artística realizada con azulejos inspirados en la Talavera, pintados por jóvenes del condado de Summit. El proyecto fue una oportunidad para aprender sobre esta tradición cerámica mexicana.

"Es simplemente algo divertido, una artesanía que puedes estar haciendo para olvidarte de todas tus preocupaciones", expresó Zavala. "Le va a dar personalidad al festival y nos permitirá hablar de cultura y tradición".

El Centro de Arte Kimball también ofrecerá talleres y actividades, incluyendo pintura facial.

El estacionamiento en Canyons será gratuito durante el festival.

Artículo traducido por María Camperos

