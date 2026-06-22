Cómo votar en las contiendas del Concejo del Condado de Summit y de la Cámara de Representantes estatal y federal

Las cuatro casillas de votación presencial del condado de Summit para las elecciones primarias de 2026 abrirán a las 7 a. m. el 23 de junio.

Los votantes también pueden depositar su boleta de votación por correo en uno de los buzones oficiales del condado o en cualquier centro de votación. Tanto las casillas como los buzones de entrega cerrarán a las 8 p. m.

Los residentes que aún no estén registrados para votar pueden hacerlo en persona en cualquiera de las casillas electorales el mismo 23 de junio. Pueden verificar el estado de su registro en el sitio web vote.utah.gov.

Contiendas en el condado de Summit

Los republicanos de todo el condado de Summit nominarán ya sea a Phil Lyman, exrepresentante de la Cámara de la legislatura estatal y aspirante a la gobernación, o a la titular Celeste Maloy para la contienda del Distrito 3 de la Cámara de Representantes de los EE. UU.

En el condado de Summit, el Distrito 59 de la Cámara de Representantes de Utah solo abarca la zona urbana de Park City y una parte de Snyderville Basin.

El debutante en política Jeffrey Pierce y el concejal del condado de Wasatch, Luke Searle , compiten por la nominación del Partido Republicano en ese distrito, el cual también incluye al condado de Wasatch.

Por otra parte, únicamente los demócratas han anunciado candidaturas para los dos escaños del concejo del condado que se encuentran en la boleta electoral de este año: los Distritos 4 y 5.

La abogada Christie Babalis y el excomisionado de planificación John Kucera compiten por el Distrito 4, que abarca la zona central de Snyderville Basin.

En el Distrito 5, correspondiente al área de Jeremy Ranch, los candidatos son el titular Canice Harte y la integrante de la junta escolar de Park City, Meredith Reed .

Centros de votación

Las casillas electorales se ubican en el Ayuntamiento de Coalville (Coalville City Hall), la biblioteca de Kamas, el edificio del departamento de salud en Quinn’s Junction y la biblioteca de Kimball Junction. Haga clic aquí para consultar sus direcciones.

El condado de Summit también cuenta con 11 buzones para el depósito de boletas, incluyendo los ubicados en el estacionamiento disuasorio (park-and-ride) de Jeremy Ranch, la biblioteca de Kimball Junction, la biblioteca de Kamas y algunos ayuntamientos de la zona este. Haga clic aquí para ver la lista completa .

Las boletas enviadas por correo postal deben llegar a la oficina del secretario del condado a más tardar a las 8 p. m. del 23 de junio para ser contabilizadas.

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

Artículo traducido por María Camperos

