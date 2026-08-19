Larry H. Miller excava el suelo de Richardson Flat bajo un acuerdo estatal y federal

Cuadrillas de construcción comenzaron a excavar suelo contaminado en Richardson Flat el 4 de agosto bajo un acuerdo federal y estatal.

Larry H. Miller Real Estate es propietario de casi 1,000 acres en Richardson Flat, al este de la Autopista 40. El Departamento de Calidad Ambiental de Utah (DEQ, por sus siglas en inglés) informó a KPCW que la compañía está trasladando la tierra para dar espacio a desarrollos comerciales, uso recreativo o espacios abiertos.

El área forma parte del sitio de relaves de Richardson Flat , donde se almacenan suelos tóxicos con metales pesados como plomo y arsénico provenientes de la época minera de Park City.

El DEQ señaló que Larry H. Miller está trasladando aproximadamente 10,700 yardas cúbicas de desechos mineros históricos hacia un depósito de relaves ubicado en el mismo sitio, el cual fue diseñado específicamente para albergar residuos de la minería.

Las labores se realizan con la autorización de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés) y del DEQ. El acuerdo tripartito se firmó el 9 de marzo.

La EPA indicó a KPCW que el plan de trabajo incluye medidas para garantizar que el polvo no se desplace fuera de la zona, entre las que se contempla el uso de cubiertas para el material acopiado.

Connor Thomas / KPCW Cuadrillas de construcción excavan suelo contaminado en Richardson Flat a nombre de Larry H. Miller Real Estate el 6 de agosto de 2026.

La excavación finalizará en agosto, seguida de trabajos de nivelación del terreno hasta mediados de septiembre. La nivelación garantiza un drenaje adecuado del agua, la estabilidad de las pendientes y el control de la erosión.

Representantes de Larry H. Miller no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios hechas por KPCW sobre esta actividad.

No está claro si la excavación está relacionada con un acuerdo de desarrollo en una parcela vecina anexada a Hideout .

Ese terreno también es propiedad de Larry H. Miller. La compañía planeaba comenzar este año la construcción del proyecto Silver Meadows , el cual podría contar con hasta 600 unidades de vivienda. El Concejo Municipal de Hideout aprobó dicho acuerdo en octubre de 2020.

Larry H. Miller también ofreció anteriormente construir viviendas asequibles en el sector de Richardson Flat perteneciente a Park City.

Artículo traducido por María Camperos.

