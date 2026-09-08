La biblioteca de Kimball Junction reabrirá el 3 de octubre con una "brigada de libros"

El personal de la biblioteca de Kimball Junction permanecerá en su antigua ubicación en el edificio Richins durante aproximadamente una semana más mientras termina de empacar libros, DVDs y publicaciones periódicas. El director de la biblioteca, Dan Compton, señaló que la construcción en la nueva sede aún continúa.

“Están finalizando la construcción en el lado de la biblioteca [dentro del Centro PEAK] y siguen trabajando en el segundo piso, ya que esperamos que otros departamentos se muden allí a principios del próximo año”, explicó Compton durante el programa “Local News Hour” de KPCW el 8 de septiembre . “Así que, cuando la biblioteca esté lista, aún habrá obras en el edificio. También están terminando el área del auditorio; estamos tratando de ser pacientes, pero ya estamos listos para arrancar”.

En agosto, la biblioteca lanzó la promoción “Check Out the Move”, incentivando a los usuarios a llevarse libros prestados antes del traslado. Los residentes respondieron retirando más de un tercio de la colección —alrededor de 15,000 libros—, lo que ahorró al personal el trabajo de empacarlos y trasladarlos.

Sin embargo, mover la colección es solo una parte del proceso. Compton destacó que hay muchos otros aspectos logísticos que coordinar.

“No solo estamos moviendo libros, también tenemos que configurar computadoras, activar toda la tecnología y trasladar nuestro servidor para que todo vuelva a funcionar como antes”, afirmó. “Esto requiere de muchos proveedores y coordinación, especialmente cuando la construcción se ha extendido más de lo previsto. Mantener la paciencia y trabajar en equipo para que todo coincida a tiempo ha sido mi mayor desafío”.

Para atender a los usuarios y ofrecer un punto donde recoger reservas o buscar lecturas, la biblioteca estacionó su bibliobús (bookmobile) en el estacionamiento del edificio Richins. Los horarios se pueden consultar en su sitio web.

“Pueden explorar la colección en el bibliobús y recoger sus reservas”, detalló. “Si recibimos devoluciones de material reciente, lo colocamos directamente allí para que el público siga encontrando novedades en libros o películas”.

Falta poco para que la comunidad pueda conocer las nuevas instalaciones. La gran inauguración será el sábado 3 de octubre, destacando una "brigada de libros" simbólica alrededor de la 1:00 p. m.

“Buscamos a todos los voluntarios posibles para formar una cadena humana desde el edificio Richins hasta el Centro PEAK”, indicó. “Planeamos pasar mano a mano los 24 libros seleccionados a lo largo de los años para el programa ‘One Book One Community’, siendo el último ‘Go as a River’ de Shelley Read, la elección de este año. Queremos filmarlo con GoPros y un dron; creo que se verá increíble ver pasar los libros como un río (go as a river)”.

La programación habitual de otoño de la biblioteca se reanudará tras la reapertura del 3 de octubre.

Artículo traducido por María Camperos.

