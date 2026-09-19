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Park City no retirará la pared de la cancha de baloncesto de The Mine

KPCW | By Kristine Weller
Published September 19, 2026 at 3:16 PM MDT
A view of the basketball court wall at Park City's The Mine community center under construction at City Park on Sept. 17, 2026.
Park City Municipal
Una vista de la pared de la cancha de baloncesto en el centro comunitario The Mine de Park City en construcción en City Park el 17 de septiembre de 2026.

El Concejo Municipal de Park City abordó el jueves las preocupaciones sobre cómo la nueva pared de la cancha de baloncesto de The Mine afecta las vistas de City Park. Los concejales decidieron mantener la pared por el momento.

El nuevo centro comunitario de Park City, de 20 millones de dólares y 15.000 pies cuadrados —apodado “The Mine”—, se encuentra actualmente en construcción en City Park. Su apertura está prevista para noviembre y contará con una cancha de baloncesto al aire libre y una zona de juegos infantiles.

Las cuadrillas de construcción completaron recientemente la pared norte de la cancha de baloncesto. Esta estructura separa la cancha del área de juegos, sirve como barrera acústica y podría utilizarse para jugar al wall ball. El personal municipal señaló que también está planeado un mural en el lugar.

El Concejo Municipal de Park City debatió el jueves las preocupaciones planteadas y la posibilidad de retirar la pared.

El concejal Ed Parigian afirmó que la estructura obstaculiza las vistas del parque.

“Es una pared de 8 pies. Es una pared de hormigón. No tiene ningún otro propósito y bloquea la vista cuando se baja por el sendero”, señaló el 18 de septiembre en el programa Local News Hour de KPCW. “Ahora no hay vista del resto de City Park”.

Aunque el concejo coincidió en que la pared limita las vistas y no es estéticamente agradable, la mayoría consideró que el costo de 113.000 dólares para retirarla en este momento no justificaba el gasto.

Todos los concejales, a excepción de Parigian, prefirieron reevaluar la situación una vez que The Mine abra sus puertas y la comunidad haya utilizado el espacio.

Tras esa decisión, Parigian se retiró de la reunión casi 10 minutos antes de su finalización, manifestando que el resto del concejo debería sentir “vergüenza”.

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Artículo traducido por María Camperos.
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