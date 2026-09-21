El Concejo Municipal de Park City busca que el campo de golf autofinancie sus mejoras

El sistema de riego del campo de golf de Park City ha llegado al final de su vida útil y debe ser reemplazado, lo que requerirá levantar los greens.

Desde diciembre de 2025, la ciudad ha analizado la posibilidad de realizar otras mejoras para hacerlas coincidir con este proyecto . Estas incluyen la reconstrucción de los 18 greens de acuerdo con los estándares actuales, la renovación de todos los complejos de tees y la mejora del sistema de drenaje.

Sin embargo, el Concejo Municipal de Park City se mostró vacilante a la hora de avanzar con otras mejoras principales tras un debate realizado el 17 de septiembre.

Modernizar y reemplazar el sistema de riego costaría alrededor de 5,4 millones de dólares. Si se incluyen las demás mejoras, el costo del proyecto se elevaría a unos 15 millones de dólares. La construcción se extendería a lo largo de dos veranos, manteniendo la mitad del campo cerrada cada año.

El concejal Bill Ciraco señaló que desea que el campo genere más ingresos a través de las ventas en la tienda de golf y las clases impartidas, para así ayudar a financiar futuras mejoras.

“No busco que esta inversión sea autofinanciable por esa vía”, afirmó. “Sería útil si pudiéramos señalar y decir: ‘Oigan, esto va a generar unos 300.000 dólares extra al año’, o 350, o 400, o 250, cualquiera que sea la cifra”.

El resto del concejo coincidió con esta postura.

El alcalde Ryan Dickey indicó que también vale la pena debatir cómo funciona el campo de golf, dado que la intención es que sea autosuficiente.

“Lo hemos tratado como un fondo de empresa, pero claramente le estamos dando ahora un subsidio masivo del fondo general, por lo que realmente no lo operamos como un fondo de empresa”, sostuvo.

Ciraco agregó que parte del problema radica en que, además del mandato de autosuficiencia, el concejo desea que el campo siga siendo accesible para los golfistas residentes. Los residentes pueden jugar 18 hoyos por 72 dólares, mientras que los no residentes pagan 122 dólares.

Las concejalas Molly Miller y Tana Toly también expresaron su deseo de que la fabricación de nieve artificial forme parte de las posibles mejoras.

Durante cada invierno, White Pine Touring acondiciona más de 20 kilómetros de terreno para esquí de fondo cerca de la granja McPolin y en el campo de golf de Park City. Sin embargo, l as temporadas con pocas nevadas dificultan esa labor.

El concejo volverá a debatir las mejoras del campo de golf más adelante este año.

La Municipalidad de Park City es patrocinadora financiera de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.