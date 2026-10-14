El Concejo Municipal de Park City revisará en noviembre los planes para el terreno de 5 acres en Bonanza Park

El Concejo Municipal de Park City revisará en noviembre los planes modificados para el predio de 5 acres en Bonanza Park .

La Comisión de Planificación de Park City ha estado analizando y refinando la propuesta de Brinshore Development desde junio . Aunque el concejo sabía que el proyecto sufriría cambios, la concejal Tana Toly señaló a KPCW que la propuesta actual podría ya no alinearse con los objetivos originales.

"Las observaciones de la comisión de planificación sobre esta versión actual se están alejando cada vez más de la intención inicial del concejo", afirmó el 9 de octubre en el programa Local News Hour de KPCW .

La comisión de planificación ha reducido la altura de los edificios propuestos en el terreno, modificando incluso la inclinación de los ganchos y tejados decorativos.

Asimismo, algunos comisionados buscan reducir el número de espacios de estacionamiento en el garaje subterráneo proyectado, mientras que otros han manifestado interés en disminuir la densidad general mediante la eliminación de uno de los seis edificios destinados a vivienda.

Toly enfatizó que, en su calidad de propietarios del terreno, es imperativo que el concejo intervenga.

"Han sostenido extensas discusiones sobre el estacionamiento, el tráfico y el transporte", explicó Toly. "Por lo tanto, simplemente queremos evaluar la situación y verificar si el proyecto avanza en la dirección que todos consideramos adecuada".

En calidad de socio de desarrollo, el alcalde Ryan Dickey añadió que el concejo también desea revisar los costos asociados .

Según el contrato de negociación , la municipalidad acordó aportar hasta $40 millones de dólares para la ejecución de las obras. No obstante, Dickey indicó que los costos de construcción se han incrementado desde que el concejo aprobó los planos preliminares en marzo .

"Han sido unos meses de impacto considerable en nuestra economía, por lo que es previsible que los costos del proyecto tiendan al alza", comentó. "Resulta del todo sensato solicitar a Brinshore que vuelva a reunirse con nosotros".

La fecha exacta de la sesión aún no ha sido fijada, pero se llevará a cabo durante el mes de noviembre.

La comisión de planificación tenía programada una audiencia pública sobre esta propuesta para el miércoles 14 de octubre. Sin embargo, Brinshore solicitó posponer la discusión hasta después de concretarse la reunión con el concejo municipal.

La Municipalidad de Park City apoya financieramente a KPCW.

Artículo traducido por María Camperos.

