La inscripción escolar en Wasatch Back continúa disminuyendo; los líderes esperan cambiar esa tendencia

Durante los últimos cinco años, los pasillos de las escuelas de Wasatch Back han recibido cada vez a menos estudiantes, y este año no fue la excepción.

El Distrito Escolar de Park City ha registrado más de una década de constante disminución en la inscripción. El distrito cuenta con 3,941 estudiantes según su recuento oficial al 1 de octubre. Eso representa una baja de 108 alumnos en comparación con el año pasado.

Otros distritos escolares de Wasatch Back experimentaron descensos similares. El Distrito Escolar del Condado de Wasatch ha perdido más de 200 estudiantes desde 2025, contabilizando 6,822 niños este año.

La inscripción en el Distrito Escolar de South Summit, en el valle de Kamas, es de 1,493 estudiantes este año, lo que equivale a una reducción de 33 alumnos. Por su parte, el Distrito Escolar de North Summit, en el área de Coalville, tiene 1,024 estudiantes, una baja de 37 respecto al año previo.

Las cifras a la baja reflejan una tendencia a nivel estatal.

La Junta de Educación del Estado de Utah informó que la inscripción general en educación K-12 disminuyó un 2.4% este año, lo que representa una caída de más de 15,800 estudiantes desde 2025. Se trata del descenso porcentual anual más pronunciado registrado desde al menos 2014.

Dado que la inscripción determina directamente el monto de financiamiento estatal que reciben las escuelas, los distritos de Wasatch Back buscan contrarrestar esta tendencia.

La presidenta de la Junta de Educación, Meredith Reed, declaró a KPCW que la junta abrió las inscripciones para estudiantes fuera de los límites territoriales del distrito de cara al año escolar 2027-2028 con el fin de equilibrar las cifras.

"Nos gusta ver nuestros salones llenos y tenemos una gran oportunidad de ofrecer posibilidades a los niños que no viven dentro del distrito", expresó durante el programa "Local News Hour" de KPCW.

La junta de South Summit también habilitó el proceso de inscripción abierta.

Asimismo, los líderes de los distritos confían en que el crecimiento en Wasatch Back se traduzca en una mayor inscripción escolar.

Heber City fue la séptima comunidad de más rápido crecimiento en el estado entre aquellas con 20,000 o más residentes. El superintendente de Wasatch, Garrick Peterson, mencionó ante la junta en octubre que la tasa de natalidad del condado también aumentó, lo cual resulta alentador.

"La tasa de natalidad volvió a repuntar hace dos años", indicó. "Con el tiempo, esos niños llegarán a la edad escolar y... la proyección es que entonces las cifras comiencen a subir nuevamente".

Los gobiernos de los condados de Wasatch y Summit están enfocados en incorporar viviendas asequibles para atraer a familias y retener a los trabajadores.

Park City inauguró el año pasado un complejo de viviendas para la fuerza laboral y trabaja en la finalización de otro desarrollo .Heber presentó seis viviendas asequibles en agosto, mientras que Midway aprobó su primer desarrollo de vivienda asequible en octubre .

El Concejo del Condado de Summit busca añadir 1,500 unidades de vivienda asequible para 2036; por su parte, el Concejo del Condado de Wasatch se encuentra replanteando su enfoque respecto a la vivienda asequible .

Artículo traducido por María Camperos.

